Adsu L’Aquila: a rischio chiusura la residenza universitaria Campomizzi»

L’AQUILA. Se non sarà subito rinnovato il contratto ormai scaduto con il Ministero della Difesa, sotto la regia del Comune dell’Aquila, si dovrà chiudere la residenza universitaria di Campomizzi e i 360 studenti rimarranno senza alloggio, anche considerando che sul territorio aquilano non sono disponibili strutture pronte e idonee.



L’allarme viene lanciato dall’Adsu L’Aquila. Nell’ anno accademico 2017-2018 i numeri sono questi: oltre 360 studenti ospitati nella residenza universitaria ex caserma Campomizzi, 1.064 borse di studio già erogate, su 1.377 idonei, quindi oltre 300 idonei non beneficiari, cioè studenti che non percepiranno la borsa di studio per carenza di fondi; 200.000 pasti erogati annualmente nelle 3 mense di Campomizzi, Roio e Coppito, con 1.200 pasti erogati giornalmente in periodo di lezioni. 3 bar e una palestra, nel Centro Canada al polo universitario di Coppito, aperta tutto l’anno anche sabato, domenica e giorni festivi.

«L’Azienda», dice l’Adsu, «ha sempre approvato il proprio bilancio preventivo rispettando i tempi, ma la Regione Abruzzo non ha approvato gli ultimi 3 bilanci ADSU, atto obbligatorio essendo l’ADSU un ente strumentale della regione. Abbiamo iniziato il terzo anno in esercizio provvisorio e, se non ci sarà l’approvazione, saremo costretti alla chiusura della residenza e dei servizi essenziali. Infine le borse di studio per gli studenti bisognosi e meritevoli: sarebbe la prima volta dal 2003 che l’ADSU dell’Aquila non eroga le borse al 100% degli studenti idonei, e ciò penalizzerà anche la regione nelle assegnazioni ministeriali futuro».

Lo scorso anno si è riusciti ad erogare tutte le borse grazie a un trasferimento in extremis di contributi di annualità passate dall’Università dell’Aquila.

«Da un danno all’Università dell’Aquila», ricorda ancora l’Adus, «per di più in questa lunga e difficile fase di ricostruzione post-terremoto, è anche un grosso danno al territorio abruzzese perché non c’è azienda in Abruzzo che non abbia tra i suoi dipendenti un ingegnere laureato all’Aquila».