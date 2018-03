Immigrati a Pianella, vigili sanzionano struttura per profughi e scatta ricorso al Tar

PIANELLA. Il sindaco di Pianella Marinelli tenta di far rispettare la legge e ordina lo sgombero parziale del Centro di Accoglienza presunti profughi a Castellana, che può ospitare solo 9 persone, contro le 18 unità che vi ha stipato la Asp di Pescara.

E la Asp, un’Azienda per i servizi alla persona che dipende dalla Regione Abruzzo, anziché ottemperare al provvedimento della pubblica amministrazione, impugna il provvedimento e presenta ricorso al Tar.

Protesta il capogruppo di Forza Italia Lorenzo Sospiri: «si usano soldi pubblici dei cittadini. È il paradosso inaccettabile che si sta verificando nella nostra provincia e che impone un intervento risolutivo».

In pratica Forza Italia chiede ufficialmente le dimissioni del Presidente della Asp Dario Recubini: «chiaramente si è rivelato inadeguato nell’affrontare quell’emergenza immigrazione che ha investito la nostra provincia e che pur di rientrare nel business sta gestendo in maniera inappropriata i soldi dei cittadini. Ovviamente porteremo la vicenda in Consiglio regionale chiedendo all’Assise di votare per quelle dimissioni».

La polizia municipale, nel corso di un sopralluogo, ha verificato che quella struttura ha l’agibilità per ospitare solo 9 persone e invece dentro ne ha trovate 18, non denunciate all’anagrafe comunale. A fronte della relazione della Polizia municipale, Marinelli ha emesso la sanzione per la violazione delle norme e ha firmato un’ordinanza di sgombero parziale della struttura, con l’allontanamento delle 9 unità in più non legittime alle quali la Asp avrebbe dovuto trovare una sistemazione alternativa.





«Parliamo di un’ordinanza perfettamente legittima», spiega Sospiri, «tesa a ripristinare il rispetto delle regole e soprattutto delle minime condizioni di sicurezza, igiene e decoro all’interno del Cas, anche in considerazione del fatto che il Comune di Pianella riceve dal Ministero l’indennizzo per soli 9 presunti rifugiati: in più, se un manufatto ha l’agibilità per sole 9 persone vuol dire che è dotato anche di servizi utili per sole 9 persone ed è chiaro che la presenza del doppio degli utenti diventa una potenziale fonte di disagi e problematiche sanitarie di cui una Asp, un’Azienda regionale che eroga Servizi alla Persona, dovrebbe tener sempre conto». E invece no, alla Asp di Pescara non funziona così e infatti il Presidente Recubini, nominato dalla Regione Abruzzo, pur avendo partecipato al bando della Prefettura indicando egli stesso una capienza massima di14 persone in quella struttura, ne avrebbe poi collocate il doppio.

«Non solo in sovrannumero», insiste Sospiri, «ma senza regolarizzarne la posizione all’anagrafe e addirittura spingendosi sino a impugnare il provvedimento di sgombero presentando ricorso al Tar, un ricorso che ovviamente non paga di tasca propria, ma paga con i soldi dei pescaresi, pur consapevole di aver violato le condizioni di agibilità del Cas».