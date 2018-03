Cam, la nuova governance scova 13 milioni di euro non contabilizzati

AVEZZANO. Tredici milioni di euro di debiti non registrati, che vanno ad aggiungersi ai circa 80 milioni accumulati negli anni.

È quanto emerge da una dettagliata e certosina relazione scritta dalla nuova governance del Cam, guidata dalla presidente di gestione, Manuela Morgante, affiancata da Alessandro Pierleoni (presidente Sorveglianza).

La relazione è stata esposta ieri sera in un’assemblea dei soci del Consorzio acquedottistico marsicano che ne hanno preso atto e questa mattina è stata resa nota in una conferenza stampa che si è tenuta al Comune di Avezzano.

Strada obbligata, ora, come spiegato anche ai giornalisti, è puntare al Concordato preventivo per la ristrutturazione dei debiti e il rilancio della società.

La parola passa al Tribunale, per l’accoglimento della proposta di concordato, e alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti, per l’accertamento delle responsabilità connesse allo stato di grave dissesto.



RINNOVAMENTO ORGANI

«Ogni promessa è debito – ha esordito il sindaco Gabriele De Angelis– in campagna elettorale avevo promesso sul Cam avevo preso un impegno nei confronti della città, ovvero di avviare il processo di risanamento di una società che ha subito la ‘malagestio’ della piccola politica. Il primo passo verso questo obiettivo è stato il rinnovamento degli organi Cam, un manager di grande livello la cui nomina, ampiamente condivisa dai sindaci della Marsica, dimostra il nuovo orientamento verso la scelta di amministratori non già sterilmente legatial mondo della politica ma con professionalità di riconosciuto livello internazionale».



OPERAZIONE VERITA’

Subito dopo l’insediamento dei nuovi organi del Cam, il sindaco ha sollecitato l’operazione verità illustrata ieri ai sindaci, «perché nessun risanamento sarebbe stato possibile se non si fossero prima accertati i reali problemi del Cam».

«La realtà rappresentata nella relazione di ‘due diligence’ - ha continuato De Angelis - è ben diversa da quanto si legge nei bilanci Cam dal 2014 al 2016 che, evidentemente, sono stati tenuti artificiosamente in utile».

L’operazione “verità” ha evidenziato rettifiche negative di reddito per oltre 13milioni di euro, che riguardano debiti verso Enel d altre poste energetiche (quasi 4mln di euro), fatture da emettere non contabilizzate o non correttamente contabilizzate (circa 2mln di euro), spese legali non contabilizzate (circa 1mln di euro), sanzioni ambientali non correttamente valutate in bilancio (1,2mln di euro), oneri per il personale non contabilizzati (circa 700.000 euro) e varie altre poste negative per omessi controlli per circa 3mln di euro».



PERDITA VICINA AI 17 MILIONI

«Le rettifiche negative andranno ora ad incidere sul bilancio 2017 che, a questo punto, esporrà una pesantissima perdita, intorno ai 17mln di euro. L’analisi dei dati economico-finanziari evidenzia quindi una situazione ormai compromessa e non “recuperabile” con la semplice applicazione dei normali strumenti di gestione aziendale. E’ quindi necessario passare immediatamente alla messa in campo di strumenti straordinari di gestione previsti dalle procedure fallimentari. Il nostro obiettivo è quello di garantire la continuità del servizio idrico, un servizio di base essenziale e primario, mantenere gli attuali livelli occupazionali e garantire il rilancio della società su nuove e solide basi».



MOMENTO DI SVOLTA

«E’ un momento di svolta per il Cam. Se il Tribunale approverà il concordato, come auspico, inizia il procedimento di rinascita sociale, ovvero il via libera ad un programma che punta a migliorare il servizio, a mantenere inalterate le tariffe per i cittadini, a preservare i livelli occupazionali, a dare ai cittadini i servizi che chiedono. Il risanamento del Cam sarà la vittoria dei cittadini di tutta la Marsica. Non ci interessano le polemiche di chi ha accumulato 100mln di euro di debiti, palesi ed occulti, e ha anche la faccia tosta di fare la morale», ha insistito il primo cittadino De Angelis.

La strada della richiesta di Concordato preventivo in continuità è obbligata, ha detto il sindaco.



INVIARE ATTI ALLA PROCURA

Secondo il sindaco a questo punto si apre un ultimo ma non meno importante capitolo di questa complessa vicenda. Il capitolo delle responsabilità. L’enormità delle accertate scritture di rettifica, per 13mln di euro, impone ai sindaci azionisti ed all’attuale governance Cam l’accertamento della verità. «E quindi è necessario inviare senza indugio gli atti alla Procura della Repubblica ed alla Corte dei conti per l'accertamento delle pregresse responsabilità», ha detto De Angelis.

Come è possibile ‘dimenticare’ debiti per milioni o sbagliare l’imputazione di scritture contabili per un totale di 13mln di euro?, ha chiesto il sindaco? Eppure, la maggior parte delle rettifiche riguardano gli anni dopo il 2014, quando si parlava dell’avviamento del processo di risanamento del Cam che, a questo punto, si è dimostrato essere un risanamento meramente mediatico e di facciata.

Chi ha nascosto la reale situazione dei conti del Cam e per quali scopi? A questa domanda devono rispondere Procura della Repubblica e Corte dei Conti.