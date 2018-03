Maxi furto da 70 mila euro alle Naiadi. Tre arrestati, c’è anche il custode

PESCARA. Sono riusciti a portarsi via la cassaforte de Le Naiadi: maxi bottino da 70 mila euro.

Hanno lavorato con tutta calma per sradicarla dal pavimento, anche grazie alla complicità del custode che aveva disinserito l’allarme e aveva garantito che nessuno sarebbe andato a disturbarli fino all’indomani mattina.

I tre però non sono riusciti a scampare all’arresto e a quasi 3 mesi dai fatti sono finiti ai domiciliari. In due hanno confessato tutto e aiutato anche ad individuare il terzo uomo.

Così il gip della Procura di Pescara, Elio Bongrazio ha accolto la richiesta del pm Salvatore Campochiaro: la Squadra Mobile diretta da Piefrancesco Muriana ha notificato l’ordinanza di custodia cautelare al custode delle Naiadi Beniamino di Renzo, 49 anni di Lanciano, Paolo Rave 37 anni di Pescara e Davide D'Antonio, 49 di Pescara.

LA TELECAMERA ABBASSATA

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini ad introdursi clandestinamente nella struttura sono stati Rave e D’Antonio. I due sono entrati in azione il 9 dicembre, di notte, durante l’orario di chiusura, rompendo un lucchetto del cancello d'ingresso e scardinando la porta antipanico.

I due sono riusciti a staccare dal pavimento la cassaforte con all’interno ben 70 mila euro. Non contenti si sono portati via anche il fondo cassa del bar, circa 200 euro.

La prima ad accorgersi del furto è stata la signora delle pulizie che il 10 dicembre ha raccontato che l'allarme era disinserito, diversamente da quanto aveva raccontato il custode al capo del personale.

A sporgere la denuncia è stato Vincenzo Serraiocco, legale rappresentante della società che gestisce la struttura sportiva.

Proprio il gestore ha notato che la telecamera esterna, normalmente puntata verso la stanza in cui si trovava il custode, era abbassata.

LA CONFESSIONE DEL CUSTODE

La polizia ha effettuato una prima perquisizione a casa del custode e lui, spontaneamente, assistito dal suo legale di fiducia, ha cominciato a raccontare di aver conosciuto Paolo Rave poco prima dell'estate 2017.

L'uomo gli aveva chiesto l'eventuale esistenza di una cassaforte all'interno del Centro Sportivo.

Dopo la conferma il 9 dicembre 2017 a mezzanotte e mezza l'uomo lo avrebbe chiamato comunicandogli l’intenzione di tentare il colpo. La mattina lo raggiunse nei pressi della stazione ferroviaria e Rave gli consegnò 500 come ricompensa per il furto.

LA CONFESSIONE DI RAVE

Dopo aver ascoltato questa confessione i poliziotti della Mobile si sono spostati quindi a casa di Rave e anche lui, alla presenza del suo difensore, ha raccontato tutto e ha ammesso di aver commesso il furto.

L'uomo ha raccontato che il giorno precedente aveva effettuato un sopralluogo all'interno della struttura sportiva incontrandosi anche con Di Renzo per verificare la presenza della cassaforte.

Quel giorno provò pure a portarsela via ma non ci riuscì perché era saldamente ancorata a terra con dei bulloni.

E’ a questo punto che sarebbe entrato in azione Davide D'Antonio, l’unico a non aver confessato nulla. Rave e D’Antonio, conoscenti, si sarebbero incontrati alla stazione vecchia di Pescara per mettersi d’accordo.



IL PIEDE DI PORCO DI QUASI 1 METRO

Il piano è scattato intorno alla mezzanotte e mezza: Rave e D’Antonio, muniti di un piede di porco lungo circa un metro, si sono messi a sradicare la cassaforte facendo leva con il pavimento.

Poi se la sono portata via con un carrellino messo a disposizione sempre dal custode.

La cassaforte è stata caricata a bordo di una Smart di D'Antonio ed è stata portata all'interno di una baracca in lamiera nei pressi di Santa Teresa di Spoltore, in via Rastelli.

Il giorno dopo sono tornati tutti lì per dividersi il bottino in parti uguali.

L'unico a non confessare, a questo punto, è solo D’Antonio ma secondo il gip le ricostruzioni degli altri due indagati sono attendibili.

Il 3 gennaio proprio D’Antonio è stato fermato a bordo della sua macchina e nel vano porta oggetti gli agenti hanno trovato un involucro in cellophane con 0,50 grammi di cocaina.

A casa sua, invece, su un ripiano della credenza della sua camera da letto, sono stati trovati tre proiettili calibro 38 Special e all'ingresso dell'abitazione, all'interno del cortile, il piede di porco lungo 88 cm.

Il suo coinvolgimento sembra confermato anche dai tabulati telefonici acquisiti.

Risulta una telefonata il 9 dicembre alle 9:40 di mattina.

La cella telefonica alla quale si è attaccato il suo cellulare è quella di Caprara- A14 -località Villa Santa Maria, «una posizione perfettamente compatibile con il luogo in cui è stata rinvenuta la cassaforte rubata», si annota nell’ordinanza di custodia cautelare, distante parecchi chilometri dell'abitazione dell'uomo.

Alessandra Lotti