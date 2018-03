Trasporti: a Vasto riqualificazione terminal bus

VASTO. La Regione Abruzzo investirà 550mila euro per riqualificare il terminal bus di via dei Conti Ricci a Vasto attraverso l'utilizzo dei fondi previsti nel Master Plan. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, presenziando alla sottoscrizione della convenzione per la realizzazione del "Sistema regionale delle autostazioni" tra la Tua (Società unica abruzzese di trasporto) e il Comune di Vasto. Erano presenti oltre a D'Alfonso il presidente della Tua Tullio Tonelli, il direttore generale Giuseppe Alfonso Cassino e il direttore tecnico Michele Valentini oltre al sindaco di Vasto Francesco Menna, al vicesindaco Giuseppe Forte, all'assessore alla Mobilità sostenibile e ai trasporti Paola Cianci.



"Si tratta di un'opera strategica per una città turistica come Vasto - ha detto il sindaco Menna - che ha come l'obiettivo quello di adeguare il servizio di trasporti ai tempi e alle esigenze dei cittadini, dei turisti, degli studenti e dei lavoratori pendolari soprattutto in termini di accoglienza e sicurezza al momento dello scalo". Gli interventi previsti contribuiranno a rendere la mobilità maggiormente sostenibile in quanto finalizzate alla razionalizzazione e al decongestionamento del traffico stradale, alla realizzazione di uno scambio intermodale dei servizi trasporto pubblico locale urbani, interurbani e linee a lunga percorrenza, lo scambio intermodale con il traffico veicolare, privato ed elettrico.