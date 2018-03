Tari Pescara, la lista dei morosi da 2,5mln di euro finisce on line

PESCARA. Oltre 2,5 milioni di euro: è questa la cifra accertata di morosità per la Tari negli anni 2015, 2016 e 2017 al Comune di Pescara.

Si parla di oltre 1.900 presunti morosi tra privati cittadini, attività, associazioni. Nella lista pubblicata nel documento ufficiale, visionabile sul sito del Comune, i nomi dei contribuenti non sono scritti per intero ma si riconoscono alcuni nomi noti, soprattutto di attività commerciali. E così spuntano hotel, ristoranti, stabilimenti balneari, negozi di abbigliamento…

E ci sono situazioni molto differenti elaborate tutte nell’anno 2017: morosità minime, da poche decine di euro, a cifre ben più consistenti di migliaia e migliaia di euro a testa.

Nelle scorse settimane proprio a Palazzo di città, c’è stata l’approvazione della lista degli avvisi di accertamento, inviati nel 2017, per omesso o parziale pagamento nei tre anni precedenti: determinazione dirigenziale n. 59/AO del 29/12/2017 (pubblicato dopo due mesi).

La Tassa smaltimento dei rifiuti è stata introdotta nel 2014 e serve a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Deve essere pagata da chiunque occupa o detiene un immobile.

Alcuni Comuni scelgono di inviare direttamente a casa dei contribuenti i bollettini precompilati che contengono il numero delle rate e le relative scadenze; il Comune di Pescara non lo fa e, dunque, i cittadini di iniziativa, rivolgendosi allo sportello dedicato, devono ricordarsi di pagare le varie rate.





Solo nel primo bimestre del 2017 erano stati emessi avvisi di accertamento per omesso o parziale pagamento per quasi 250 mila euro. Una cifra poi aumentata di 10 volte alla fine dell’anno.

Sui 2,5 milioni che mancano all’appello ben 594 mila euro sono sanzioni del 30% comminate per il pagamento in ritardo, poi ci sono quasi 5 mila euro di interessi e altri 5 mila euro per spese.

2,4 milioni di euro dovranno entrare nelle casse del Comune, mentre 94 mila euro dovranno essere poi corrisposti alla Provincia. Non è indicato nel documento quanto, nell’anno appena concluso, sia stato effettivamente recuperato e dunque quanti accertamenti siano andati a buon fine.