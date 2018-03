Senza revisione da 7 anni, multato il bus elettorale di D’Alfonso

PESCARA. Una multa per divieto di sosta e mancata revisione del mezzo: i vigili urbani hanno ‘pizzicato’ il bus elettorale del presidente Luciano D’Alfonso che sfreccia in questi giorni per la città ed è scattata la doppia sanzione.

Oltre a sostare in modo illecito per le norme della par condicio è stato trovato sprovvisto di revisione. Non una dimenticanza dell’ultim’ora ma pare che l’ultima revisione risalga addirittura al 2011, ai tempi, così per rendere l’idea, di quando Berlusconi si dimise da premier e Osama bin Laden venne ucciso.

Dunque sono 7 anni che il mezzo gira irregolarmente o forse l’imponente campagna elettorale di D’Alfonso è riuscita a mettere in moto pure mezzi fermi in garage da anni. Ovviamente la responsabilità non è del candidato ma chissà se il suo staff ha verificato se i documenti fossero in ordine quando hanno contrattato l'utilizzo del mezzo.



PRONTO, VIGILI?

L’autobus in sosta vietata su via Caravaggio il 21 febbraio scorso ha attirato l’attenzione del deputato del Movimento 5 Stelle, Andrea Colletti, che ha chiamato i vigili urbani per far rispettare le normative sulla par condicio.

I vigili arrivati sul posto ed effettuati i vari controlli hanno riscontrato che la revisione non era in regola. Ed hanno provveduto all’elevazione della sanzione. L’autista (o chi per lui) potrà cavarsela con una cifra di poco inferiore ai 400 euro.

L’autista al momento del controllo non c’era: una volta ‘risalito a bordo’ ha detto che era andato a fare la pipì nel palazzo della Regione poco distante. Ai vigili non ha neppure consegnato il libretto di circolazione: nel cruscotto non c’era. Nessun problema: secondo il codice della strada ci sono 24 ore di tempo per portarlo al comando. Al momento non sappiamo se sia stato portato.

Aveva fatto discutere, già nei giorni scorsi, la ‘sosta selvaggia’ del bus elettorale davanti al palazzo comunale di Pescara. Il mezzo oltre ad essere usato per il trasporto dei supporters viene utilizzato anche come ‘vela’ pubblicitaria.

Il mezzo risulta intestato alla Sabamotors di Gissi dal settembre del 2017. Non è nuovo come l’auto su cui sfreccia il candidato senatore ma è stato immatricolato nell’aprile del 1986, roba che a quell’età D’Alfonso aveva appena 20 anni e non aveva ancora preso nessuna delle sue due lauree.