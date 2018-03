Revoca box mercato piazza Muzii, la giunta scarica decisione sul Consiglio

PESCARA. Sarà il Consiglio comunale a dover approvare o meno lo sfratto dei 23 artigiani legittimi assegnatari dei box al primo piano del mercato coperto di piazza Muzii.

Lo ha deciso la giunta Alessandrini che il 21 febbraio scorso ha approvato una delibera con cui ha scaricato sul Consiglio la responsabilità di un provvedimento che, inevitabilmente, verrà impugnato aprendo un contenzioso per il Comune.

«Noi aspettiamo che la delibera approdi in aula, ovviamente presenteremo centinaia di emendamenti per determinare un ripensamento dell’iniziativa e, in ultimo, chiederemo il voto per appello nominale in modo che chi voterà per togliere quei box agli artigiani se ne assuma pubblicamente la responsabilità e i successivi oneri», ha fatto sapere il vicecapogruppo di Forza Italia Vincenzo D’Incecco.

Nell’ultima Commissione Commercio, lo scorso 20 febbraio, l’assessore Cuzzi, presente alla riunione, dinanzi a una delegazione dei 23 legittimi assegnatari dei box, ha ribadito la volontà di revocare le assegnazioni, seppur legittime. Una decisione dettata, a suo dire, da un mutare del mercato che oggi nella zona richiede attività di food and beverage anziché box per la vendita di prodotti artigianali. Cuzzi, citando l’avvocatura comunale, ha spiegato che la giunta può revocare la precedente legittima assegnazione dei box, purchè dia contezza nella delibera ‘delle motivazioni sopraggiunte in merito all’interesse pubblico che giustifichino quella revoca’.

Ma secondo il centrodestra la giunta non saprebbe come uscirne.





«Oggi la nostra tesi», continua D’Incecco, «è stata pienamente confermata: la giunta Alessandrini ha infatti approvato una delibera inerente la vicenda dei 23 box del primo piano del mercato coperto di piazza Muzii nella quale, per l’ennesima volta, fornisce delle ‘linee di indirizzo’».

Ovvero, in una lunga premessa, la giunta, sposando la relazione firmata non dal dirigente effettivo Gaetano Silverii, ma dal suo vicario Marco Molisani, ricorda che i lavori di pedonalizzazione della piazza del Mercato, hanno ridefinito il ruolo e la vocazione della stessa, evidenziando «la possibile inadeguatezza delle precedenti scelte inerenti la destinazione del primo piano del mercato ad attività esclusivamente artigianali per il rischio di consegnare quella quota di struttura a un sostanziale insuccesso, esponendo gli operatori privati a un impegno finanziario di rilevante impatto e di dubbio risultato».

In altre parole la giunta Alessandrini impedisce agli imprenditori di assumersi l’onere del ‘rischio di impresa’. E secondo la stessa giunta, tutto ciò «impone una riflessione e una rimeditazione delle scelte nel nome dell’interesse pubblico», considerando anche che, a detta loro, «agli operatori utilmente collocati in graduatoria, in quanto non titolari di concessione, non dovrebbe riconoscersi neanche l’interesse legittimo all’esercizio dell’attività in altra zona».





«A fronte di queste forti convinzioni», continua D’Incecco, «ci saremmo aspettati l’atto finale, ossia la delibera di revoca delle concessioni, e invece no. Evidentemente quelle ragioni non sono poi così forti se la giunta Alessandrini ha deciso di lavarsi le mani della vicenda e infatti nell’atto approvato ha impartito alle strutture comunali, ovvero ai dirigenti, «linee di indirizzo volte a valutare la possibilità di elaborare un percorso per l’utilizzo alternativo del primo piano del mercato di piazza Muzii, previa sclassificazione di quella parte della struttura e suo mutamento in patrimonio disponibile».

Tradotto: i dirigenti ora dovranno redigere una nuova delibera per sclassificare i 23 box e farli tornare nel patrimonio disponibile del Comune, togliendoli ai 23 legittimi assegnatari. Tuttavia tale delibera diventa competenza del Consiglio comunale, non della giunta né tantomeno dei dirigenti.