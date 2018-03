Bartolo e Nadia, le figlie: «i nostri genitori lasciati soli ma assistenti sociali sapevano»

PESCARA. «Non è possibile che nel 2018 ci siano persone lasciate così, nella loro sporcizia. Persone che hanno bisogno, e gli assistenti sociali lo sanno bene, visto che si erano occupati anche di noi».

Le figlie di Nadia e Bartolo, Mariagrazia e Isabella, dopo la messa del servizio de Le iene sui loro genitori naturali, probabilmente raggirati per anni da un truffatore, non riescono a farsene in una ragione.

In una intervista al sito de Le Iene hanno raccontato quello che è accaduto dopo la messa in onda della puntata ma hanno anche svelato l’incredulità per aver scoperto che i genitori siano stati lasciati da soli da tutti, anche dagli assistenti sociali che avrebbero dovuto provvedere ai due, dal momento che conoscevano bene la loro storia.

Domenica sera, hanno raccontato le due sorelle, «li abbiamo dovuti tranquillizzare, erano un po' impauriti dal sapere che tante persone fossero venute a conoscenza della loro storia. Ma dopo che ho spiegato alla mamma che grazie alla tv tante persone ora potrebbero aiutarli, ha smesso di avere paura».

Le due ragazze sono state allontanate da piccolissime dai loro genitori perché interdetti, hanno vissuto prima in un istituto, poi in due famiglie adottive. «Siamo state separate», hanno raccontato alle Iene, «ma riuscivamo comunque a vederci».

Isabella, la più grande, era andata a trovarli la prima volta a 18 anni. Un incontro difficile perché la ragazza aveva paura e ricordi brutti di quella che era stata la infanzia.

Così il vero incontro è avvenuto tre mesi fa, quando alla fine si è trasformato in una vera e propria ‘indagine in proprio’ delle due ragazze.

PERCHE’ SONO STATI ABBANDONATI?

Ma la domanda a cui adesso qualcuno dovrebbe rispondere è perché i due coniugi, prima dell'arrivo delle loro figlie, fossero totalmente abbandonati a loro stessi e in balia di truffatori che per anni sarebbero riusciti a spillargli migliaia di euro.

Possibile che a fronte del loro disagio mentale nessuno si sia curato di verificare le condizioni in cui vivevano? Le due sorelle ora hanno un unico obiettivo: aiutarli. «A noi non frega niente di come vanno in giro vestiti. Quando andiamo in giro per Pescara la gente ci guarda storto, si chiede perché due come noi vadano in giro con due conciati così», dice Mariagrazia. «Ma noi ora vogliamo solo migliorare le loro vite, toglierli dal degrado in cui sono costretti a vivere. Quando andiamo via da quella casa ci mancano. Ci lasciano un'impronta dentro, ci fanno stare bene».