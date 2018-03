Montesilvano, arrestato pusher napoletano

MONTESILVANO. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti, nella tarda serata di ieri hanno arrestato in flagrante per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, M.G.L. 37enne, del napoletano, residente a Montesilvano.

I carabinieri nella tarda serata di ieri, a Sambuceto, hanno iniziato a monitorare M.G.L., più volte notato aggirarsi in zona con atteggiamento sospetto. Ad un certo punto è stato avvicinato da una persona alla quale ha ceduto qualcosa dal finestrino della sua autovettura.

Questo comportamento ha alimentato ulteriormente i sospetti dei militari che hanno cominciato un pedinamento non perdendo mai di vista l’automobile del giovane.

Arrivati a Montesilvano, all’altezza di Via San Francesco, i militari lo hanno fermato e hanno perquisito l’auto nella quale hanno trovato 9 involucri con 5 grammi di cocaina.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione dove è stato trovato un altro involucro in carta cellophane di colore bianco, con dentro 32 grammi di cocaina, nonché due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma contante di 1.025 euro.

L’arrestato, difeso dall’avvocato Grazia Leone del Foro di Pescara, al termine delle formalità di rito è stato posto ai domiciliari in attesa del giudizio con rito direttissimo.

E’ la terza operazione di servizio antidroga, condotta in pochissimi giorni, dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti che tengono costantemente monitorato il grave fenomeno del traffico di droga. Il Comando Provinciale di Chieti impiega quotidianamente numerosi servizi in abiti civili, anche nei pressi dei plessi scolastici, luoghi abitualmente frequentati dai pusher per lo smercio di droga.