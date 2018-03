La Ruzzo cerca un dirigente tecnico. Lo troverà?

TERAMO. Il termine di presentazione della domanda scade lunedì 12 marzo alle ore 12.

Dopo che la procedura per l’individuazione del dirigente tecnico del “Servizio Acquedotto e Potabilizzazione” è terminata senza individuare alcun idoneo, la Ruzzo Reti ha indetto una nuova e diversa procedura per trovare un dirigente tecnico del “Servizio Idrico Integrato” adeguando la ricerca alle nuove e nel frattempo mutate esigenze di copertura dell’organico.

L’assunzione sarà a tempo pieno e determinato della durata di 5 anni. La retribuzione lorda annua complessiva oscillerà da 95 mila a 105 mila euro a seconda del «raggiungimento di obiettivi predefiniti». La sede di lavoro è Teraamo ma alcuni compiti potranno svolgersi anche fuori sede.

I candidati dovranno avere una laurea in Ingegneria ed è richiesta una conoscenza approfondita teorica e pratica dei servizi pubblici locali, con una esperienza lavorativa maturata, negli ultimi 10 anni presso società private di servizi pubblici, miste o a totale partecipazione pubblica con il ruolo di dirigente di Area «per un congruo periodo di tempo» non inferiore ai 5 anni.

L’azienda presso la quale si è maturata l’esperienza pregressa non deve avere meno di 50 dipendenti.

I candidati non devono avere procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione né aver ricevuto condanne passate in giudicato.

Dopo una prima selezione per titoli è previsto un colloquio orale. Sarà poi stilata una graduatoria ed il primo classificato entro 15 giorni dalla comunicazione del servizio del Personale dovrà accettare l’assunzione. Dovrà, invece, prendere servizio entro 45 giorni.

La graduatoria avrà validità 1 anno e, se l’azienda lo riterrà opportuno, potrà utilizzarla anche per le assunzioni di altro personale di pari livello e pari profilo professionale per contratti a tempo pieno o parziale a tempo determinato.