Vasto, a rischio sospensione le attività del nucleo di cure primarie territoriali

VASTO. Il Kos di Vasto, struttura sanitaria medica associativa di cure primarie territoriali in via Giulia a cui fanno riferimento 15.000 pazienti, potrebbe essere costretto alla sospensione di gran parte delle attività se non interverranno novità nelle prossime settimane.

L’impossibilità a continuare a mantenerla operativa è legata alla carenza di personale medico - tra breve ne andranno in pensione altri tre e da quanto si apprende non saranno sostituiti Asl 02 Abruzzo – che rende difficile sostenere la turnazione con le prestazioni garantite per 12 ore al giorno, dal lunedì al venerdì e sabato solo fino alle ore 14.00.

La mancanza di fondi disponibili, come sostiene di non avere la direzione aziendale della ASL, non consente che nella struttura possano essere destinati nuovi medici in sostituzione di coloro che hanno raggiunto il pensionamento.

La Kos, operativa dagli inizi degli anni 2000, ha sinora garantito assistenza 12 ore al giorno, presenza di medici e di personale infermieristico professionale, consentendo l'eliminazione dei cosiddetti codici bianchi oltre alla presenza di personale di segretaria e di prenotazione e la gestione degli aspetti burocratici.

«La Regione Abruzzo si vanta di essere uscita dal commissariamento della sanità, ma tutto questo è accaduto a danno dei pazienti, della medicina ospedaliera e di territorio», denunciano dalla società.

«Nel Vastese lo si può avvertire ancora di più se si pensa a quanto hanno fatto all’ospedale San Pio da Pietrelcina con i reparti specialisti e i tempi di attesa nelle prenotazioni degli esami diagnostici e nelle visite specialistiche. Come non citare, solo per fare un esempio, la fine riservata al Reparto di Gastroenterologia e il conseguente accorpamento al Reparto di Medicina».

«A tutto ciò», continua in una nota la società, «assistiamo un silenzio assordante da parte delle forze politiche che ne sono a perfettamente conoscenza ma non prendono alcun provvedimento».

Da ultimo tra i medici in servizio è andato in pensione Sergio Ferrara che ad oggi non è stato ancora sostituito in una struttura frequentata giornalmente almeno da 400 persone.