Declassamento ospedali, sit in di protesta davanti alla sede della Regione

PESCARA. Si è tenuto sabato pomeriggio, davanti alla sede dell'assessorato regionale alla sanità in via Conte di Ruvo a Pescara il sit in di protesta contro il declassamento dell’ospedale San massimo di Penne.

Anche l'amministrazione comunale ha aderito alla manifestazione pubblica organizzata dal Comitato di cittadini "Salviamo l'ospedale di Penne" costituito per protestare contro il declassamento previsto con la riorganizzazione della Regione Abruzzo. C’erano anche il Forum H2O, assieme ad altre associazioni, come quella dei parenti delle vittime del Rigopiano. Ma cittadini arrivati anche da Guardiagrele.

Tra la folla anche Nazario Pagano, oggi candidato al Senato con Forza Italia. Momenti di tensioni quando un manifestante se l’è presa proprio con lui: «ti ricordi quando eri presidente del Consiglio? Venimmo in Consiglio per contestare chiusura dell’ospedale di Penne tu chiamasti i carabinieri per cacciarci».

I promotori dell’iniziativa hanno però spento i microfoni e chiesto di lasciare la politica fuori dal pomeriggio di protesta.

C’erano tanti cittadini, il sindaco Mario Semproni, gli assessori e i consiglieri comunali.

«Declassare l'ospedale San Massimo a struttura sanitaria di area disagiata, peraltro senza tenere conto delle esigenze del territorio, è stata una scelta irragionevole e irrispettosa nei confronti della popolazione vestina - ha osservato il sindaco Mario Semproni -. Al presidente D'Alfonso e all'assessore Silvio Paolucci abbiamo chiesto più volte che al San Massimo sia attribuito il rango di ospedale di base con sede di pronto soccorso per salvare reparti e servizi; come è noto abbiamo un bacino di oltre 50 mila abitanti, distribuiti nell'entroterra pescarese e teramano, e soprattutto abbiamo una viabilità stradale disastrata e impercorribile che non consente di raggiungere velocemente la costa pescarese. Abbiamo più volte incontrato i vertici della Regione e della Asl di Pescara per spiegare le nostre posizioni ma non c'è stato confronto o dialogo. Anzi - accusa il sindaco - abbiamo registrato soltanto chiusure. La mia amministrazione comunale percorrerà ogni grado di giudizio per bloccare le scelte della Regione Abruzzo (attualmente c'è un ricorso in Appello contro la sentenza avversa del Tar dell'Aquila). È assurdo, infatti, che la provincia di Pescara abbia soltanto un solo ospedale, nonostante le criticità presenti sul territorio. Auspico - conclude Semproni - che sabato siano presenti i sindaci di tutta la provincia pescarese per bloccare queste scelte scellerate che mirano solo a sopprimere il diritto al salute dei cittadini dell'area vestina».