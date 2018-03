Evasione fiscale ad Ortona. Sequestrati 9 fabbricati dalla Finanza

ORTONA. Nove fabbricati nel Comune di Ortona sono stati sequestrati da militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Ortona, diretti dal comandante Cornacchio Virgilio, nei confronti di un soggetto titolare di una ditta individuale, indagato per i reati di dichiarazione infedele ed omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali eccedenti il limite di 10.000 euro.

Il provvedimento cautelare, disposto dal gip del Tribunale di Chieti, Isabella Maria Allieri - su richiesta del Sostituto Procuratore della Repubblica Giuseppe Falasca - è stato emesso sulla base delle risultanze di una verifica fiscale condotta dalle Fiamme Gialle nel corso del 2017.

L’attività operativa ha portato alla luce una consistente evasione fiscale di ricavi non dichiarati per € 2.470.034 euro di iva non versata per 116.188,71 euro e di ritenute previdenziali ed assistenziali non versate per 27.547,87 euro.

La misura del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, ha consentito di aggredire il patrimonio personale dell’indagato fino alla concorrenza dell’importo di € 234.026,31 quale Irpef evasa.