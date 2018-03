Furto aggravato in abitazione, due arresti nella Marsica

AVEZZANO. I Carabinieri della Stazione di Capistrello (L'Aquila) hanno arrestato con l'accusa di furto aggravato in abitazione due giovani originari della provincia di Napoli. L'azione preventiva ed il contrasto a tale fenomeno, che si sta delineando nella Marsica, ha portato all'intensificazione dei servizi di perlustrazione del territorio da parte dell'Arma dei Carabinieri in orario pomeridiano e notturno. Nell'ambito di tale attività istituzionale, i militari della Stazione di Capistrello, coordinati dal capitano Silvia Gobbini, durante il servizio di pattuglia, notavano i due mentre si allontanavano repentinamente da una abitazione situata nel centro abitato a bordo di un'utilitaria.



Considerato il comportamento sospetto, i carabinieri li hanno inseguiti e dopo averli fermati hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, rinvenendo numerosi arnesi atti allo scasso, torce e abbigliamento idoneo al camuffamento degli stessi. Nel veicolo, inoltre, è stata recuperata attrezzatura varia da giardinaggio, sottratta poco prima nel garage di proprietà di un 50enne del luogo. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire ulteriore materiale di provenienza illecita, tutto sottoposto a sequestro. Gli arrestati sono stati condotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Avezzano.