Scontro frontale a Tocco da Casauria: 62enne morto sul colpo

TOCCO DA CASAURIA. Un 62enne di Torre de' Passeri è morto in un incidente stradale avvenuto stamani sulla strada statale Tiburtina Valeria, nel territorio comunale di Tocco da Casauria. L'uomo, secondo le prime informazioni, era alla guida di un furgone che si sarebbe scontrato frontalmente con un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti il 118, anche con l'elisoccorso, e vigili del fuoco che hanno estratto il 62enne dalle lamiere, ma per lui non c'è stato niente da fare.

L'incidente è avvenuto attorno alle 11.30, sulla via Tiburtina Valeria, al km 188. La vittima è Antonio Di Bartolomeo, 62enne residente a Bolognano (Pescara). L'uomo era all guida di un furgone Opel Vivaro di una ditta di Salle, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed ha invaso la corsia opposta, andando a scontrarsi frontalmente con un tir. Illeso il conducente del mezzo pesante, un 48enne di Fossacesia.

La salma del 62enne è stata trasportata all'obitorio di Pescara per gli accertamenti necroscopici. Dei rilievi si sono occupati i Carabinieri della Compagnia di Popoli e della Stazione di Tocco da Casauria. Per consentire gli accertamenti il traffico è stato deviato sull'autostrada A25 nel tratto Castiglione a Casauria-Bussi sul Tirino.