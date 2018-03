Pescara, via del Santuario a senso unico per lavori urgenti Aca

PESCARA. Imminenti lavori Aca su via del Santuario nel tratto compreso tra la rotatoria all’incrocio fra via Leonardo da Vinci e l’intersezione con via Villa Basile, per la riparazione di una perdita ad una importante condotta idrica. A tale proposito è stata sottoscritta l’ordinanza dirigenziale n.38 che istituisce il senso unico di marcia (a salire) per restringimento della carreggiata, sul tratto di via del Santuario compreso tra la rotatoria posta in corrispondenza dell’incrocio con via Leonardo Da Vinci e l’intersezione con via Villa Basile, nonché l’obbligo di svolta a destra su via Pizzoferrato per coloro che transitano da monte verso valle. L’intervento si svolgerà solo in caso di buone condizioni meteo lunedì 26 febbraio.

«Come specificato», dice il vicesindaco Antonio Blasioli, «l’ordinanza sarà efficace solo con condizioni meteo favorevoli, tali cioè da consentire all’Aca di iniziare dei lavori di riparazione della condotta idrica che corre lungo via del Santuario e che è una condotta molto grande, da 700 mm di diametro, che ha subito danni in due punti dove si manifesta la fuoriuscita di acqua. L’Aca effettuerà i lavori, meteo permettendo, da lunedì 26 febbraio fino al 2 di marzo, siamo certi che con condizioni favorevoli i giorni saranno inferiori. E’ un lavoro molto importante che pur non comportando la sospensione dell’erogazione dell’acqua, questo ci assicurano ad oggi dall’Aca, comunque determinerà disagi alla circolazione anche per la presenza delle due scuole, ma è un cantiere necessario e che comunichiamo con largo anticipo, nella speranza che tutti i cittadini possano essere informati e scegliere percorsi alternativi».

Anche i bus effettueranno modifiche al percorso.

Al contempo, proprio per la presenza di due istituti scolastici, anche TUA a cui è stata notificata l’ordinanza già oggi, effettuerà una modifica delle corse che scendono lungo via del Santuario nel tratto interessato dai lavori”.