Sant’Egidio alla Vibrata. Dopo 5 anni fermato marito violento

SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. Botte da orbi, offese, litigi violenti e vita infernale per oltre 5 anni.

I Carabinieri del Comando Stazione di Sant’Egidio alla Vibrata, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno rintracciato e notificato a G. E. 32enne di Sant’Egidio alla Vibrata, operaio, la misura cautelare personale coercitiva del divieto di avvicinamento alla parte offesa ed ai luoghi da questa frequentati, emessa nella stessa mattinata, dal gip del Tribunale di Teramo, Domenico Canosa, su conforme richiesta del pm, Silvia Scamurra.

L’uomo è accusato di aver maltrattato la moglie 30enne, madre dei suoi due figli minorenni, sottoponendola per cinque lunghi anni a comportamenti violenti, ingiuriosi e minacciosi, prevaricatori e vessatori, anche alla presenza dei figli minori della coppia.





Lo stesso, che abuserebbe anche di bevande alcoliche, avrebbe provocato frequentemente litigi per futili motivi, non esitando ogni volta a picchiare violentemente la moglie con calci e pugni in ogni parte del corpo, offendendola con vari epiteti e minacciandola ripetutamente di morte, anche alla presenza dei due figli della coppia.

La vittima era costretta a chiedere aiuto a familiari e vicini temendo per la propria incolumità e per quella dei figli. In una circostanza, durante un furibondo litigio al culmine del quale l’uomo aveva alzato le mani contro la donna, si era rivolta ai sanitari del Pronto Soccorso di Sant’Omero che dopo averla medicata l’avevano dimessa subito con una prognosi di 7 giorni.

L’uomo, sulla scorta del provvedimento notificatogli, dovrà mantenere una distanza di almeno 500 metri dalla persona fisica, dall’attuale dimora e dal luogo di lavoro della vittima e non potrà comunicare con alcun mezzo con la parte offesa.