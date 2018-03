ELEZIONIABRUZZO2018: ECCO TUTTI I CANDIDATI ALLA CAMERA

ABRUZZO. Ecco tutti i candidati in Abruzzo alla Camera divisi per collegi e per partiti.











LA SCHEDA ELETTORALE





COLLEGIO 1 - L'AQUILA Lorenza Panei (Pd) Antonio Martino (Fi) Giorgio Fedele (M5S) Luigi Fabiani (Leu) Maria Teresa Zenobi (Partito comunista) Alessandro Tettamanti (Potere al popolo) Andrea D’Ingeo (Il popolo della famiglia) Pasquale Venditti (Italia agli italiani) Claudia Pagliariccio (Casapound) Enea Giancaterino (Valore umano) Maurizio Pendenza (Lista del Popolo) Daniele Della Ventura (Destre unite-Forconi) Alessandra Priante (10 volte meglio)











COLLEGIO 1 - TERAMO Sandro Mariani (Pd) Lucrezia Rasicci Antonio Zennaro (M5S) Stefano Alessiani (Leu) Luciana Roscioli (Partito comunista) Roberto Degnitti (Potere al popolo) Simona Lupi (Il popolo della famiglia) Sabrina Gualini (Italia agli italiani) Roberto Monardi (Casapound) Domenico D’Addazio (Valore umano) Fabrizio Lulli (Lista del Popolo) Oriana Iannotti (Destre Unite-Forconi) Danilo Di Domizio (10 volte meglio)









COLLEGIO 1 - PESCARA Antonella Allegrino (Pd) Guerino Testa (Fdi) Andrea Colletti (M5S) Ivano Martelli (Leu) Lorenzo Pace (Partito comunista) Franca Gallerati (Potere al popolo) Giovanni Marcotullio (Il popolo della famiglia) Beatrice D’Ercole (Italia agli italiani) Laura Cavaliero (Casapound) Paola Salis (Valore umano) Alessandra Finocchio (Lista del Popolo) Gabriele Dioallevi (Destre unite-Forconi) Fabio Blasioli (10 volte meglio)









COLLEGIO 1 - VASTO Marusca Miscia (Pd) Enrico Di Giuseppantonio (Noi per l’Italia) Carmela Grippa (M5S) Giuseppe Marisi (Leu) Domenico Puca (Partito comunista) Daniela Spadaro (Potere al popolo) Alessandra Pantalone (Il popolo della famiglia) Andrea Marcolongo (Italia agli italiani) Marco Pasquini (Casapound) Maria Luisa Rossi (Valore umano) Veronica Di Gregorio Zitella (Lista del Popolo) Antonio Turdò (Destre unite – Forconi) Cristina Pacifico (10 volte meglio)









COLLEGIO 1 - CHIETI Antonio Castricone (Pd) Emilia De Matteo (Fi) Daniele Del Grosso (M5S) Sonia Del Rossi (Leu) Angelo Dario Nicola Leone (Partito comunista) Alessandro Feragalli (Potere al popolo) Carlo Di Carlo (Il popolo della famiglia) Marco Di Somma (Italia agli italiani) Vincenzo Artese (Casapound) Luciano Morena (Valore umano) Gianfranco Gabriele (Lista del Popolo) Ester Iannotti (Destre unite – Forconi) Antonio Marsibilio (10 volte meglio)









CAMERA PROPORZIONALE

















COLLEGIO 1 - CHIETI-PESCARA-VASTO Pd: Camillo D’Alessandro Susanna Cenni Alessandro Marzoli Roberta Marulli +Europa: Nico Di Florio Michela Di Michele Dario Boilini Elena Fantoni Insieme: Massimo Carugno Giulia Ester Giuliani Marco Panara Marta Colella Civica popolare: Lucrezio Paolini Barbara Di Giovanni Sergio Fioriti Maria Laura Pollice Movimento 5 Stelle: Gianluca Vacca Daniela Torto Andrea Colletti Sara Stenta Leu: Celestina Costantino Carlo Gaspari Francesca Licenziato Antonio Pace Forza Italia: Gianfranco Rotondi Tiziana Magnacca Filippo Arbore Deborah Raffaella Comardi Lega: Silvana Andreina Comaroli Giuseppe Ercole Bellachioma Arianna Conicella Cerritelli Nicola Campitelli Fratelli d’Italia: Etel Sigismondi Alessandra Petri Marco Di Paolo Carla Zinni Noi con l’Italia: Enrico Di Giuseppantonio Fabiana Desiderio Walter Cozzi Incoronata Ronzitti Partito comunista: Antonio Felice Mariateresa Zenobi Dario Nicola Angelo Leone Luciana Roscioli Potere al popolo: Maurizio Acerbo Rita Antonietta De Petra Carmine Tomeo Sonia Ciarfella Il popolo della famiglia: Francesca Maria Marzoli Massimo Desiderioscioli Gabriella Guarini Lorenzo Di Tommaso Valore umano: Maria Luisa Rossi Luciano Morena Paola Salis Enea Giancaterino Italia agli italiani: Andrea Marcolongo Agnese Paris Antonio Parisi Beatrice D’Ercole Casapound: Giovanni Bartolomucci Laura Cavaliero Andrea Ciarallo Antonella Torelli 10 volte meglio: Fabio Blasioli Cristina Pacifico Danilo Di Domizio Alessandra Priante Lista del popolo: Maurizio Pendenza Veronica Di Gregorio Zitella Fabrizio Lulli Alessandra Finocchio Destre unite-Forconi: Antonio Turdò Oriana Iannotti Daniele Della Ventura











COLLEGIO 2 - L'AQUILA - TERAMO Pd: Pd: Stefania Pezzopane Dino Pepe Lorenza Panei Luciano Monticelli +Europa: Maurizio Di Nicola Velia Nazzaro Francesco Visini Romina Margani Insieme: Mimmo Srour Valentina Di Fonzo Carlo D’Emilio Mariantonietta Cerbo Civici popolari: Giorgio D’Ignazio Ilaria Fabiocchi Giancarlo Napolitano Valeria Misticoni Movimento Cinque Stelle: Valentina Corneli Fabio Berardini Carmela Tomassetti Giorgio Fedele Leu: Danilo Leva Rosaria Ciancaione Gamal Bouchaib Sabrina Marchetti Forza Italia: Paola Pelino Guido Quintino Liris Rita Ettorre Antonio Del Corvo Lega: Giuseppe Ercole Bellachioma Simona Bordonali Luigi D’Eramo Simona Cardinali Fratelli d’Italia: Giandonato Morra Carla Mannetti Giacomo Di Domenico Marilena Rossi Noi con l’Italia: Gianni Chiodi Simona Mei Adelio Ranzani Di Natale Beta Costantini Partito comunista: Luciana Roscioli Mario Ferzetti Mariateresa Zenobi Mario Caprini Potere al popolo: Silvia Frezza Matteo Ginaldi Valentina Di Girolamo Paolo Dominici Il popolo della famiglia: Patrizio Alessandrini Federica Lupi Emiliano Carulli Loredana Alessi Valore umano: Enea Giancaterino Maria Luisa Rossi Domenico Di Marco Paola Salis Italia agli italiani: Serena De Simone Pasquale Venditti Sabrina Gualini Francesco Marganelli Casapound: Claudia Pagliariccio Simone Laurenzi Licia De Vito Carlo Filipponi 10 volte meglio: Cristina pacifico Danilo Di Domizio Lista del Popolo: Gianfranco Gabrielle Alessandra Finocchio Davide Srella Veronica Di Gregorio Zitella Destre unite-Forconi: Antonio Turdò Ester Iannotti Daniele Della Ventura