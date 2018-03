Carsoli, donna uccisa oggi l’interrogatorio del fermato

AVEZZANO. E’ previsto per questa mattina l’interrogatorio di garanzia nel carcere di San Nicola di Avezzano per Andrei Feru, romeno di 52 anni, accusato di aver provocato la morte di Iuliana Catalin Bucataru, romena di 38 anni.

«Il mio assistito - ha detto all'ANSA il legale difensore dell'uomo, Paolo Frani - prima di essere arrestato non si aspettava uno sviluppo del genere essendosi sempre dichiarato estraneo ai fatti».

La donna fu ritrovata esanime il 5 novembre scorso in una casa di Colli di Monte Bove, frazione di Carsoli (L'Aquila), dove prestava assistenza ad un anziano e, in un primo momento, l'ipotesi era sembrata quella di un incidente domestico.

Morì due giorni dopo in ospedale.

Solo dopo alcune testimonianze i carabinieri della compagnia di Tagliacozzo, coordinati dal capitano Silvia Gobbini, hanno iniziato a seguire un'altra pista raccogliendo ulteriori elementi probatori vagliati sia dal medico legale Cristian D'Ovidio sia dal titolare dell'inchiesta, il pm Maurizio Maria Cerrato.

«Al di là se sia o meno l'unico o il vero motivo - ha detto il sostituto procuratore di Avezzano Maurizio Maria Cerrato - certo è che era in corso tra i due una lite enfatizzata dal fatto che entrambi avevano assunto alcol in maniera abbondante».

A incastrare il 52enne le tracce di sangue trovate sul muro e giudicate incompatibili con una caduta accidentale. I fatti sono avvenuti il 5 novembre scorso in un'abitazione di Colli di Monte Bove, frazione di Carsoli.

L'anziano presso cui prestava servizio la donna sente il tonfo della caduta e chiama i soccorsi, senza accorgersi di quanto fosse avvenuto precedentemente. Secondo gli inquirenti proprio in questa occasione l'uomo arrestato si sarebbe trovato nell'abitazione con la donna e dopo averla aggredita si sarebbe allontanato. La donna viene ricoverata all'ospedale dell'Aquila dove muore due giorni dopo.

Il decesso viene considerato conseguenza di un incidente domestico. In seguito, si presentano ai Carabinieri conoscenti della donna che raccontano sia che avevano visto i due insieme e sia che litigavano. In quel caso, avrebbero iniziato la lite già prima di arrivare in casa.

Alcuni testimoni li avevano visti accanto a un'auto incidentata, nella quale poi verranno trovate tracce del sangue di Iuliana. Testimonianze che mano a mano fanno crollare la versione fornita da Feru con il quale la donna avrebbe avuto una relazione. Una ricostruzione suffragata, ha sottolineato il pm Cerrato, da una serie di elementi di prova.

Su tutti, le tracce di sangue rinvenute dai militari guidati dal capitano Silvia Gobbini impresse sulla parete lungo le scale dove è stata trovata la donna. I rilievi effettuati dall'anatomopatologo Cristian D'Ovidio oltre a sostenere l'incompatibilità delle lesioni con una caduta hanno riscontrato anche un' incompatibilità con l'altezza delle tracce di sangue.

Al contrario, secondo l'ipotesi accusatoria, la testa della donna sarebbe stata sbattuta contro la parete e uno stipite metallico posto alla base della scala. Il 52enne, difeso dall'avvocato Paolo Frani, è attualmente detenuto nel carcere di Avezzano.

E oggi l'indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere.