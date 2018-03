Tagliacozzo, simulò incidente ma le prove lo incastrano: arrestato per omicidio

TAGLIACOZZO. E’ stato incastrato dalle tracce di sangue che ha lasciato sul luogo del delitto dove avrebbe ucciso la compagna dopo un violento litigio causato da un attacco di gelosia.

Andrei Feru, romeno di 52 anni, è stato arrestato stamane, dai carabinieri della compagnia di Tagliocozzo (L'Aquila) con l'accusa di omicidio volontario per aver aggredito e ferito gravemente Catalin Bucatarula Iuliana, romena, 38 anni, il 5 novembre scorso, in un' abitazione di Colli di Monte Bove, frazione di Carsoli (L'Aquila), dove prestava servizio ad un anziano come badante.

La donna in gravissime condizioni è stata poi ricoverata per poi spirare il 7 novembre scorso.

Le tracce di sangue ritrovate sul muro, dai militari di Carsoli, guidati dal capitano Silvia Gobini in collaborazione con i Ris di Roma, non sono state giudicate compatibili dal medico legale con una caduta accidentale ma con una violenta aggressione.

L'uomo, secondo l'ipotesi accusatoria ricostruita nel corso di una conferenza stampa dal sostituto procuratore Maurizio Maria Cerato della Procura di Avezzano, avrebbe riportato la donna nell'abitazione dove lavorava e in seguito ad un litigio le avrebbe afferrato la testa sbattendola ripetutamente sul muro provocandone la morte.

La donna era stata ritrovata alla base delle scale. Sullo stesso muro, infatti, l'anatomopatologo Cristian D'Ovidio ha effettuato dei rilievi riscontrando un' altezza delle macchie di sangue incompatibili con la caduta che non sarebbe mai avvenuta.

Trasferita all'ospedale morì due giorni dopo.