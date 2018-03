Maxi multa, la Sasi conferma: «600 fosse imhoff tutte irregolari»

LANCIANO. Sono 600 le fosse imhoff in tutta la provincia di Chieti, nessuna è autorizzata e non ha nemmeno i requisti per l'autorizzazione a meno che non si riveda la legge e non ci sia un adeguamento degli impianti alla normativa attuale.

Si tratta di strutture che sono al servizio di poche case e di piccole frazioni, a parte gli impianti di Canosa Sannita e Tollo che servono un maggior numero di abitanti.

Il chiarimento è arrivato da Pio D'Ippolito, direttore dell'attività operativa della Sasi, con l'obiettivo di fare chiarezza in merito alla maxi multa alla Sasi da parte della Forestale.

Secondo gli inquirenti gli impianti di depurazione comunali che riversano acque di scarico nel bacino del fiume Arielli sono quasi tutti irregolari. Il monitoraggio straordinario ha riguardato l'asta fluviale per circa 18 km, dalla foce all'abitato di Arielli passando per i Comuni di Ortona, Tollo, Crecchio, Canosa Sannita e Giuliano Teatino.

Al gestore del servizio idrico e fognario sono state contestate sanzioni amministrative per un importo da 72 mila a 720 mila euro. I militari hanno controllato 16 impianti: 14, ovvero 8 vasche tipo imhoff e sei depuratori, sono risultati sprovvisti di autorizzazioni allo scarico perché mai autorizzati o con autorizzazioni scadute e non rinnovate, quindi non conformi al decreto legislativo 152/1992.

«I carabinieri della Forestale fanno naturalmente il loro dovere, ma la situazione è più complessa, faremo opposizione alle sanzioni comminate», spiega D’Ippolito.

«Vale la pena di precisare che la Sasi è solo il gestore e non è il proprietario degli impianti che però deve far comunque funzionare. Se chiudessimo tutte le fosse imhoff, gli effetti sarebbero davvero catastrofici. Naturalmente noi e la Regione ognuno per il proprio ruolo e competenze, stiamo lavorando per dare una soluzione concreta a questi problemi, che a mio parere non si risolvono certo con le sanzioni, ma con piani concreti di investimento e noi stiamo andando in questa direzione».









I PROGETTI IN CORSO

Sui progetti, peraltro già anticipati in altre occasioni, torna a porre l'accento il presidente della Sasi Gianfranco Basterebbe: «Sono 4 i progetti inseriti nel Masterplan per un ammontare di oltre 20 milioni di euro, di cui 5 milioni e 500 sull' adeguamento delle fosse imhoff e il resto da destinare agli impianti di depurazione che gravitano vicino alle reti fluviali. La Regione sta rivedendo il piano di tutela della acque e stiamo preparando un aggiornamento dell'attuale situazione, va anche ricordato che rispetto alle fosse imhoff si parlava di dismissione già dal 2012 proprio perché sono impianti non in grado di rispettare le leggi attuali. Con la Regione stiamo pianificando un programma di adeguamento. Tengo pure a ricordare che oltre 5 milioni di euro saranno utilizzati per mettere a norma tutti i depuratori dei Comuni del territorio di Ortona».