Sversamento fanghi Ortona, arriva il via libera definitivo della Regione

ABRUZZO. Tre giorni fa la Regione Abruzzo ha definitivamente autorizzato il Comune di Ortona allo sversamento in mare di 342.694 mc di fanghi derivanti dai lavori di escavazione dei fondali del Bacino Portuale di Ortona.

Il materiale finirà nel mare antistante Pescara, Montesilvano, Città S. Angelo e Silvi, anche nella zona antistante l'Area Marina Protetta Torre del Cerrano, Sito di Interesse Comunitario (SIC).

Senza parole il consigliere comunali di opposizione di Pineto, Luca Di Pietrantonio, che su Facebook ha pubblicato il documento che sancisce l’avvio dei lavori.

«Dal documento», commenta Di Pietrantonio, «quale emerge chiaramente che si tratta di operazione ad elevatissimo impatto ambientale ed i cui effetti negativi assolutamente non prevedibili, né ponderabili. Colgo l'occasione per ringraziare il presidente della Regione, con tutta la Giunta ed i consiglieri di maggioranza (in particolare quelli del teramano) per averci fatto questo grandissimo dono, per cui i nostri figli ed i nostri nipoti vi ringrazieranno infinitamente. Ringrazio oltremodo i rappresentanti della Provincia e dei Comuni coinvolti (in particolare quelli di Pineto) per la loro incapacità di fronteggiare autorevolmente la situazione e per continuare ad essere proni ed asserviti agli interessi del PD, con buona pace dei diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini d'Abruzzo. Aggiungere altro ritengo sia superfluo, se non sperare con tutto me stesso di vedere ben presto terminare le vostre insulse, penose e dannose carriere politiche».

La stessa Regione nel documento pone una serie di prescrizioni per la realizzazione dell’intervento che secondo Di Pietrantonio offrirebbero l’esatta dimensione della pericolosità dell’operazione e del suo impatto sull’ambiente. Bisognerà infatti provvedere al monitoraggio acustico, dell’aria, al controllo del moto ondoso e dei venti, dell’ incidenza sulla pesca, riduzione – per quanto possibile – dell’intorpidimento delle acque, modalità di rilascio dei fanghi.

Nello stesso documento della Regione si parla di un intervento che provoca «impatto diretto sull’attività di pesca a strascico» e si chiede che nel corso dei lavori di immersione in mare «si dovrà utilizzare ogni utile accorgimento necessario a ridurre l’impatto al minimo necessario».







E poi ancora: «dovranno essere utilizzate tecniche di prelievo e immersione a mare che non causino compattamento dei materiali in modo da limitare gli effetti negativi sulle successive attività di pesca a strascico».

Le prescrizioni su come muoversi sono ben precise, perché se così non fosse ci potrebbero essere problemi.

Allora si ricorda che le attività di immersione in mare «non dovranno essere eseguite in condizioni meteomarine caratterizzate da venti e moti ondosi di rilevante entità diretti verso l’area del Sic» ma anche che «il deposito a mare, per quanto possibile, va effettuato in concomitanza del periodo di interruzione obbligatoria temporanea delle attività di pesca a strascico-volante (fermo pesca)».

La modalità di immersione in mare vanno effettuate ad una profondità media di -4 metri «tramite l’apertura dello scafo della draga, conferendo i sedimenti in maniera omogenea».

Si chiede anche l’istituzione di un gruppo di lavoro e che le operazioni di immersione in mare «dovranno essere condotte in modo da ridurre al massimo l’intorbidimento delle acque marine».

ATTACCO FEROCE

«Un attacco feroce alla biodiversità che il parco tenta di tutelare»: così Pietro Palozzo, membro del CdA dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, ha definito l’ autorizzazione che il Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo ha concesso.

Il WWF, che aveva presentato anche osservazioni in opposizione a questa scelta, e Legambiente ribadiscono la propria contrarietà e ritengono le prescrizioni imposte nella delibera regionale insufficienti a garantire la tutela del mare, meno che mai nei prossimi mesi, quando la gran parte degli organismi marini affronterà la delicata stagione riproduttiva e alla vigilia del periodo balneare, il più prezioso per l’economia dei territori coinvolti.

WWF e Legambiente da tempo parlano di «una scelta sbagliata, assunta senza tenere in alcun conto i possibili danni che si possono determinare in un ambiente tutelato».







DA BANDIERA BLU A CLOACA

«Il nostro mare trattato come una cloaca. La Regione Abruzzo dice sì a uno scempio che renderà una perla blu dell'Adriatico il cassonetto dei rifiuti del porto di Ortona».

E' quanto afferma in una nota il consigliere regionale M5S Riccardo Mercante.

«La costa adriatica è già in una situazione ampiamente compromessa dagli sversamenti che arrivano dai fiumi dell'interno verso il mare, in modo particolare nella zona che da Pescara sud arriva a Montesilvano. Adesso - prosegue - per una serie di scelte scellerate dal punto di vista del buon senso si andrà a compromettere anche la costa teramana nei pressi di Pineto. Tutto questo è inaccettabile» .