Trasporto degenti 118, da lunedì rischio blocco tra Chieti, Guardiagrele ed Ortona

CHIETI. A rischio, da lunedì prossimo, il servizio 118 per il trasporto intraospedaliero dei degenti all’interno dei tre presidi ospedalieri di Chieti – Guardiagrele – Ortona.

Questo a causa dei ricorsi nell’ambito del bando, ricorsi che hanno prodotto la sospensiva per le forniture di Pescara e Chieti, per questioni relative alle caratteristiche dei mezzi di soccorso.

Nella missiva inviata alla direzione generale si legge che lunedì 12 febbraio verrà sospeso un servizio fondamentale per i pazienti che devono sottoporsi a esami diversi ed integrati fra i vari ospedali. «Perché nel frattempo il servizio non è stato affidato – domanda Mauro Febbo – alle associazioni sanitarie come la Croce Rossa, Misericordia o altre?»

«Il 118 di Chieti ha un parco macchine praticamente quasi tutto fermo e usurato dal tempo ed è proprio per questo che è stato necessario l’acquisto, tramite le evidenze pubbliche, di nuovi mezzi anche a trazione integrale (4x4) considerato il territorio della provincia di Chieti e gli ambiti d’intervento nelle zone ad alto rischio nevoso ed anche l’eventuale utilizzo in caso di calamità e emergenze straordinarie – interviene il Consigliere provinciale Emiliano Vitale – Ma la cosa più grave è che nel frattempo la ASL di Chieti ha visto praticamente quasi azzerarsi il personale addetto alle ambulanze, con 4 unità in meno. Questo vuol dire che la ASL non ha attivato le procedure per opportuno turn over e l’assunzione di nuovi autisti specializzati in numero adeguato per l’intenso servizio tra i vari nosocomi della provincia di Chieti».

«Ci auguriamo si risolva oggi stesso questo ennesimo disservizio causato da una gestione “a vista” della sanità regionale, da parte di Giunta e Asl che non riescono a garantire nemmeno i servizi essenziali - concludono Febbo e Vitale – trovando una soluzione interlocutoria e quanto mai indispensabile».





Intanto il direttore sanitario aziendale Vincenzo Orsatti spiega che la Asl non ha autorizzato né avallato alcuna interruzione dei trasporti interospedalieri, come annunciato dal Direttore del 118 Dante Ranalletta.

«Non c'è stata alcuna condivisione da parte della Direzione - ha specificato - che a fronte della richiesta di nuove ambulanze da parte dello stesso Ranalletta, lo aveva sollecitato a documentare volumi di attività svolta e dotazione di mezzi e di personale. A oggi non abbiamo ricevuto nulla. Non credo si debba sottolineare, per un'Azienda che gestisce risorse pubbliche, la necessità di disporre di elementi di valutazione indispensabili nel momento in cui effettuano acquisti, soprattutto se richiedono investimenti importanti. A fronte di una richiesta come quella di Ranalletta, è assolutamente necessario sapere a quali attività si deve far fronte e di quali mezzi si dispone. Gli acquisti vanno motivati, e questo è l'abc nel pubblico. Invece alla Direzione non è prevenuto nulla, se non la comunicazione da parte del Direttore del 118 che ha deciso di propria iniziativa di sospendere il servizio, indicando il termine del 12 febbraio senza che ne sia esplicitata alcuna ragione. Se lo farà se ne assumerà interamente la responsabilità».