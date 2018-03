Laboratori Gran Sasso abusivi: «direttiva Seveso violata da 10 anni»

ABRUZZO. Carte, verità, violazioni, criticità, stanno emergendo sempre più grazie all’attività del Forum H2o che ha richiesto ed ottenuto non senza difficoltà una serie di documenti che raccontano il recente passato “amministrativo” dei Laboratori del Gran Sasso

«Eclatanti criticità» sono emerse da ispezioni e verifiche dei Vigili del fuoco e del Comitato Tecnico Regionale, proposta sanzione e imposta risoluzione delle non conformità entro sei mesi.

E’ la storia di una “eccellenza” che non è mai stata in grado di adeguarsi alle normative cogenti ed inderogabili, persino sulla sicurezza del lavoro e dell’ambiente, mentre si maneggiavano tonnellate di sostanze pericolose.

E’ la storia di inerzie, sviste e rimandi, persino grotteschi, e di almeno 20 anni di silenzi e opacità, condizione necessaria per la creazione di una leggenda popolare che sta evaporando sotto i colpi della verità.

Il vicepresidente della Regione, Giovanni Lolli, ha annunciato per domani una conferenza stampa per illustrare le “miracolose” soluzioni elaborate dal consulente Roberto Guercio.

Tema: la sicurezza dei Laboratori e dell’acquifero….

DIRETTIVA SEVESO VIOLATA DA ALMENO 10 ANNI

Intanto però ai Laboratori del Gran Sasso, classificati come "Impianto a Rischio di Incidente Rilevante" per la presenza di 2.300 tonnellate di sostanze pericolose, da oltre 10 anni vi è una violazione sistematica della Direttiva Seveso che riguarda i principali documenti sulla prevenzione e gestione dei rischi.

I tre documenti chiave, il Rapporto di Sicurezza, il Piano di Emergenza Interno per i lavoratori e il Piano di Emergenza Esterno per la popolazione, sono scaduti da anni o addirittura mai approvati.

A questo si aggiungono altre non conformità che i Laboratori dovranno risolvere nei prossimi mesi e una ulteriore violazione passibile di sanzione.

È quello che emerge in maniera incontrovertibile dai documenti raccolti in un laborioso accesso agli atti svolto, dopo molte insistenze e note inviate anche alla Procura di Teramo, appunto il 22 gennaio scorso presso il Comando Regionale dei VvF dalla Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso.

«La Direttiva Seveso», spiega Augusto De Sanctis, «è la più importante norma sulla gestione della sicurezza nei grandi impianti industriali e similari dove vengono stoccate grandi quantità di sostanze pericolose. Definisce gli impianti a rischio di incidente rilevante. I Laboratori sotterranei lo sono per la presenza di ben 2.300 tonnellate di sostanze pericolose. Stabilisce, poi, le iniziative da mettere in campo per prevenire i rischi e, in caso di incidente, ridurne le conseguenze su persone, cose e ambiente».

La Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso aveva già denunciato che il Piano di Emergenza Esterno rivolto alla popolazione, adottato nel 2008 dalla Prefettura di L'Aquila come "provvisorio", fosse scaduto nel 2011 in quanto non più aggiornato secondo i termini previsti dalla legge, tre anni al massimo.

Ma perchè un documento fondamentale per la sicurezza dei cittadini è stato approvato nel 2008 e mai più revisionato fino ad oggi?

La risposta è molto semplice: «il Rapporto di Sicurezza, da cui doveva logicamente derivare, in questi anni non è stato approvato per cui la Prefettura evidentemente si trovò costretta ad adottare un documento parziale senza poterlo neanche aggiornare successivamente».

Il Rapporto di Sicurezza deve approfondire tutte le possibili fonti di rischio e valutare gli effetti in caso di incidente sia sulle persone sia sull'ambiente. Il documento deve essere aggiornato ogni 5 anni attraverso il deposito da parte del gestore dell'impianto, in questo caso l'INFN, e poi validato dal Comitato Tecnico Regionale (il C.T.R.) presso il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco.

«Nell'analisi dei documenti», spiega la Mobilitazione per l’acqua, «siamo risaliti negli anni fino al 2002, quando ci fu l'incidente che portò nel 2003 al sequestro della sala C anche per l'inadempienza sulll'applicazione della Direttiva Seveso. Dalla documentazione consultata risulta chiaramente che sono stati depositati dall'INFN ben tre rapporti di sicurezza (2006; 2011 e 2016) ma nessuno di questi è stato mai approvato, almeno fino al 22 gennaio 2018, giorno del nostro accesso. Per l'ultimo depositato in ordine di tempo il C.T.R. del 16/01/2018 ha stabilito praticamente una riscrittura tanti erano i limiti e le carenze del documento».

IL RAPPORTO DI SICUREZZA DEL 2006

Un primo Rapporto di Sicurezza fu depositato dai Laboratori il 4/12/2006, subendo diversi passaggi in Comitato Tecnico Regionale (C.T.R.), sopralluoghi e la valutazione di diversi gruppi di lavori addetti all'istruttoria. L'ultimo, il 19/07/2011 riesaminava il Rapporto con le prescrizioni imposte dal Comitato tecnico il 5/03/2009 e alla fine suggeriva, in considerazione della «necessità di rivedere complessivamente il RdS, viste le numerose osservazioni e prescrizioni formulate in seguito a precedenti richieste anche dovute a sopralluoghi…» di procedere direttamente all'esame del nuovo Rapporto del 2011 che sarebbe stato consegnato di lì a poco.







IL RAPPORTO DI SICUREZZA DEL 2011

Il 5/12/2011 i Laboratori depositavano il nuovo Rapporto e dopo due giorni il Direttore regionale dei Vigili del fuoco nominava il Gruppo di lavoro per provvedere all'istruttoria che doveva concludersi entro 60 giorni.

Il 17/06/2015, quattro anni dopo, il Comitato tecnico regionale era ancora impegnato ad esaminare il Rapporto del 2011 e chiedeva un'integrazione sull'interazione tra laboratori e gallerie autostradali.

Si susseguono note e interlocuzioni ma a dover essere approvato doveva essere il rapport del 2011 ma ancora ad ottobre 2017 si prendeva atto che non si riusciva ad approvare il rapporto di sei anni prima...

Così la storia si ripete e come era accaduto per il rapporto del 2006 alla fine nel 2017 si decide di approvare direttamente il rapporto nel frattempo consegnato il 2016 con il risultato che dal 2006 ad oggi rapporti di sicurezza approvati non ce ne sono.







L’ISPEZIONE SEGRETA

«Il Rapporto di ispezione», aggiunge De Sanctis, «consta di decine di pagine di raccomandazioni che non abbiamo potuto consultare per una decisione dei VvF che contesteremo nelle sedi opportune. Sappiamo però che il C.T.R. del 16 gennaio 2018 (punto 2 del verbale) ha assegnato 6 mesi ai laboratori per risolvere le non conformità riscontrate. Gli ispettori hanno altresì rilevato che il Piano di Emergenza Interno (P.E.I.) al momento dell'ispezione, ottobre 2017, era quello risalente al 2013 e non era stato neanche aggiornato dopo l'entrata in vigore del D.lgs.105/2015. Hanno quindi proposto di irrogare ai Laboratori la sanzione prevista dall'Art.28 comma 6 del Decreto e, cioè, una multa da 15.000 euro a 90.000 euro».