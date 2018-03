Taglio servizi ospedale Vasto, interpellanza ed esposto contro i vertici dell’Asl

VASTO. Conoscere gli atti, le leggi e le norme su cui è fondato l’accordo di confine e la delibera di Giunta sulla quale è stato deciso il ‘patto’ siglato tra l’Asl abruzzese e quella molisana per istituire il reparto di emodinamica presso il Presidio ospedaliero di Vasto.

Queste le richieste avanzate dal Presidente della Commissione vigilanza e Consigliere regionale Mauro Febbo attraverso una interpellanza urgente depositata mercoledì mattina.

«L’assessore regionale alla Sanità Silvio Paolucci – spiega Febbo - puntuale come un orologio svizzero si è presentato per l’ennesima volta, occasione l’ennesima campagna elettorale, promettendo ancora una volta che a Vasto arriverà l’emodinamica. La cosa ancora più grave è che, a certificare questa ennesima sceneggiata, si siano prestati dipendenti pubblici che se pur nominati come incarichi “fiduciari”, dovrebbero essere i garanti degli interessi collettivi e non di una parte politica ma ormai il Direttore generale Flacco e Dirigente Muraglia hanno da tempo dimostrato la loro sudditanza al potere politico, con i risultati che purtroppo i cittadini vivono sulle proprie spalle».





Una conferenza stampa «fasulla» quella svolta l’altro giorno, secondo Febbo, «utile solo a buttare fumo agli occhi e oltremodo offensiva nei confronti di un territorio e di una sanità in forte difficoltà. La realtà è ben diversa».

Secondo l’esponente di Forza Italia l’assessore Paolucci avrebbe dovuto invece dare conto, durante la conferenza stampa elettorale, al personale medico e ai cittadini, che solo lo scorso 2 febbraio la giunta regionale ha approvato in via definitiva l'atto aziendale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti. La delibera (non ancora pubblicata) opera una serie di modifiche nelle strutture e nell’organizzazione dei servizi sanitari del San Pio tra cui la trasformazione di gastroenterologia da Unità Operativa Complessa a Unità Semplice Dipartimentale.

«Come mai, sempre l’assessore Paolucci, non ha spiegato le ragioni per le quali da alcuni mesi sempre presso l’ospedale di Vasto non vengono più eseguiti interventi chirurgici su bambini al di sotto dei 10 anni», chiede Febbo.

«Forse per indisponibilità e mancanza di personale? L'assessore Paolucci nelle sue conferenze stampa dovrebbe spiegare al territorio vastese anche come mai a tutt'oggi è ancora inutilizzata l'Osservazione Breve Intensiva (Obi) presso l'ospedale di Vasto dopo essere stata inaugurata nel mese di aprile 2017, sempre con il sostegno e il consenso dei vertici della ASL che di fronte a tali inadempienze andrebbero cacciati. Per non parlare dei reparti fondamentali come Radiologia, Ortopedia, Medicina e Chirurgia che sono carenti di personale medico».



L’INCONTRO CON FLACCO

E sempre ieri c’è stato un confronto diretto, a tratti acceso, ma sempre misurato nei toni, tra il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Pasquale Flacco, e una rappresentanza del Comitato per la tutela dell’ospedale, guidata da Giuseppe Tagliente.

Nel corso degli interventi è stata rappresentata la necessità di azioni incisive sull’organizzazione del “San Pio”, che a detta del Comitato soffrirebbe di scelte penalizzanti per la salute del Vastese.

Il riferimento era all’ormai nota questione dell’Emodinamica, al declassamento della Gastroenterologia, alla sistemazione alberghiera, all’utilizzo degli spazi che non pone alcune unità operative in condizione di operare al meglio.

Il Direttore generale, pienamente consapevole delle carenze dell’ospedale di Vasto ha anticipato alla delegazione del Comitato scelte aziendali compiute negli ultimi giorni.

A partire dall’Osservazione breve, che si è deciso di attivare dopo avere lungamente valutato la richiesta della Cardiologia di occupare quegli spazi. Resta, quindi, destinata al Pronto soccorso, mentre sono in campo soluzioni differenti per dare una sistemazione più adeguata all’unità operativa cardiologica.

Ugualmente, è stata adottata una delibera che destina una sala del Blocco operatorio alle attività di radiologia interventistica e procedure di emodinamica, con l’impegno di vederne ultimata la realizzazione entro l’autunno. Sulla Gastroenterologia Flacco ha espresso condivisione con le scelte compiute nell’ambito della programmazione regionale, «che non inficia qualità e quantità dei servizi all’utenza».

Nettamente respinte, invece, le accuse di discriminazioni compiute ai danni dell’ospedale di Vasto, che sarebbe maggiormente penalizzato rispetto ad altre strutture aziendali: «rimodulazioni delle attività sono state fatte ovunque», ha detto Flacco, «così come azioni di contenimento dei costi sono state spalmate su tutti i presidi. Il “San Pio” non ha pagato un prezzo più alto degli altri per il riordino della rete ospedaliera e per l’effetto dei decreti ministeriali, ha concluso, e peraltro non ce ne sarebbe stato motivo».



INTERVENTI CHIRURGICI VIETATI AI MINORI DI 10 ANNI

Intanto da una interrogazione consiliare di Mario Olivieri si scopre che nell’ospedale di Vasto da alcuni mesi non vengono più eseguiti interventi chirurgici su bambini al di sotto dei 10 anni, in conseguenza della indisponibilità degli specialisti anestesisti ad effettuare anestesie in età pediatrica.

«La situazione accertata negli altri ospedali della ASL di Lanciano Chieti Vasto, così come negli ospedali della Regione Abruzzo, è ben diversa», spiega Olivieri, «ovvero i bambini vengono sottoposti regolarmente, come nel passato, ad interventi chirurgici con anestesie da parte degli specialisti anestesisti, senza discriminazione di età. Tale situazione, nel mentre comporta un disagio per i bambini e i genitori del territorio afferente al Presidio Ospedaliero di Vasto, che sono costretti a spostarsi presso l’ospedaledi Lanciano, di Chieti o fuori Regione per eseguire interventi chirurgici che fino a qualche mese fa venivano eseguiti a Vasto, non risulta comprensibile e mette in difficoltà anche l’operatività dei chirurghi dell’ospedale di Vasto».

Si è in attesa di risposte.