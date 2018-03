Linda Spa, esplode la rabbia dei lavoratori. Chieste dimissioni amministratore La Torre

ABRUZZO. I lavoratori della Linda Spa in un' assemblea sindacale dello scorso 28 gennaio hanno dichiarato lo stato di "agitazione sindacale".



La Società che dovrebbe gestire il porta a porta nel Comune di Città Sant’Angelo, vive un momento non facile.



Nella missiva sono descritte le criticità che i lavoratori vivono quotidianamente: carichi di lavoro eccessivi, ricorso eccessivo allo straordinario, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, vetustita’ dei mezzi di lavoro; una situazione lavorativa di altri tempi.

L' escalation del disagio dei lavoratori è sfociata nella richiesta al Prefetto di intervenire perché si risolva la questione.



I Consiglieri comunali Matteo Perazzetti, Lucia Travaglini e Maurizio Valloreo hanno già portato in Consiglio poche settimane fa le stesse problematiche che i lavoratori oggi sollevano: sicurezza e igiene dei posti di lavoro, eccessivo ricorso agli straordinari, la vetusta' e sicurezza dei mezzi.



«Restiamo interdetti oggi nell' appurare che queste problematiche non sono state risolte, perché lo stesso Amministratore Unico Guido La Torre», dicono i consiglieri, «del quale più volte abbiamo auspicato la revoca dell’incarico, proprio in consiglio comunale il 28 ottobre scorso, ha dichiarato che ad esempio in merito alle condizioni dei mezzi di lavoro non vi erano pericolosità, minimizzando e tranquillizzando tutti sulla questione».



Valloreo e gli altri hanno chiesto un ulteriore Consiglio Comunale per discutere della sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro Linda, dopo aver appurato che i locali che i dipendenti nel Centro Storico utilizzavano erano adibiti a spogliatoio o rimessaggio senza il rispetto dei ben che minimi requisiti sulla sicurezza sul lavoro; «la maggioranza da canto suo ha negato la possibilità di discussione, probabilmente perché ha paura di discuterne pubblicamente e di portare alla luce ulteriori fatti».



«Non possiamo più tacere», insistono i consiglieri comunali, «emergono continuamente segnali di disagio ed inadeguatezza nell' Amministrazione attuale della Linda Spa: agli incarichi illegittimi a professionisti, alle spese astronomiche per il piano di sicurezza, oggi si aggiunge lo stato di agitazione sindacale causato dalla mancata risoluzione di problemi di gestione. Noi esprimiamo massima solidarietà ai dipendenti, facendo nostre le loro rivendicazioni che riguardano anche e soprattutto la sicurezza, contestualmente».

I tre rappresentanti della minoranza chiedono le immediate dimissioni dell’Amministratore Unico della Linda S.p.A. Guido La Torre e dell’assessore alle partecipate Di Giacomo Denia per aver avallato le scelte dello stesso Amministratore, difeso a spada tratta dal PD angolano.



«Il progetto di porta a porta che non riesce a partire da anni, ormai non può attendere, essendo fermi al 15% di differenziata, e tutti questi problemi gestionali contribuiscono solo a rimandare la partenza di qualsiasi modalità di raccolta differenziata, qualunque essa sia, e Città Sant'Angelo non può più rimanere in ostaggio delle scelte inopportune dettate dalla politica», chiudono i tre.