Bufera sulla sanità vastese per Emodinamica e declassamento Gastroenterologia

ABRUZZO. La giunta regionale ha approvato lo scorso 2 febbraio in via definitiva l'atto aziendale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti. La delibera (non ancora pubblicata) opera una serie di modifiche nelle strutture e organizzazioni dei servizi sanitari.

Tra le novità introdotte nel documento programmatorio spicca l'attivazione, nel Pta di Guardiagrele, di 20 posti letto di residenza riabilitativa psichiatrica per trattamenti intensivi e di 20 posti letto di residenza protetta disabili adulti per trattamento dei disturbi dello spettro autistico.

La ginecologia oncologica di Ortona diventa unità operativa complessa, mentre la lungodegenza viene trasformata in unità semplice dipartimentale.

All'ospedale di Vasto rimane unità complessa la geriatria, mentre la gastroenterologia diventerà unità semplice dipartimentale.

A Lanciano, invece, diventa unità complessa la struttura di radiodiagnostica.

Sarà infine incardinata in una unità operativa aziendale autonoma, la funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio clinico, così come previsto dalla legge Gelli del 2017, già recepita dalla Regione.



In attesa di leggere il provvedimento completo a Vasto il declassamento di Gastroenterologia non è stato ben digerito dall’ex primario andato in pensione pochi mesi fa, Antonio Spadaccini, da anni a capo del reparto.

«Ritengo responsabili di tale nuovo immotivato schiaffo a tutto il nostro ospedale e la nostra città», dice Spadaccini, «non la "povera" Direzione aziendale, ma, in primis, i politici regionali e gli amministratori attuali del PD di Vasto, che lo consentono e di fatto lo hanno incredibilmente decido. Per chi lo ignora, ricordo che tale U. O. di Gastroenterologia è stata la prima ed è ancora l'unica in Abruzzo ad avere posti letto specialistici per ricovero ordinari e di DH. Dopo il pensionamento del sottoscritto,... si può fare... tanto i vastesi... Vergogna!!!».



Prima di queste modifiche vi erano tre unità operative complesse in Abruzzo. Una a Pescara, la prima attivata; quella di Vasto in attività dal 1987; ed una a Teramo, attivata invece più recentemente e riconfermata nel 2016.

Di queste tre unità complesse, quelle di Pescara e Teramo sono impegnate, da sempre, solo in attività ambulatoriali e essenzialmente in esami endoscopici.

A Vasto invece, oltre a tutto questo, medici gastroenterologi in servizio garantiscono dal 1997 anche la gestione clinica diretta dei posti letto di ricovero specialistico (circa 500 ogni anno) per pazienti, con gravi patologie digestive: emorragie, pancreatiti acute, diverticolite severe, MICI severamente attive, epatopatie acute e croniche complicate, itteri ostruttivi, tumori gastrointestinali ed epatopancreatici,...



«Oltre a ciò», aggiunge Spadaccini, «la Gastroenterologia di Vasto, sempre rispetto alle altre due, effettua anche altre procedure strumentali come ecografie diagnostiche ed operative, biopsie epatiche, paracentesi,... E cosa fanno di comune accordo la Direzione aziendale di Chieti e l'assessore Paolucci? Declassano la u.o. di Vasto? Uno schiaffo inaccettabile all’ospedale e alla storia della città».









EMODINAMICA: NESSUNA “FRATTURA” COL MOLISE

La campagna elettorale agita gli animi anche in Molise dove è arrivata la notizia dell’accordo di confine per permettere di aprire l’emodinamica all’ospedale di Vasto.

L’accordo ancora non c’è (a differenza di quanto è stato dichiarato in conferenza stampa) e conferme arrivano direttamente dal presidente del Molise che spiega di aver avviato un dialogo con l’Abruzzo.

L’ex governatore, Michele Iorio (centrodestra), però attacca: «il centrosinistra con l’accordo smantella la sanità molisana» e aggiunge: «lo spirito degli accordi di confine dovrebbero operare all'inverso e cioè per garantire alla nostra regione la possibilità di estendere ad altri territori la nostra offerta sanitaria, e non viceversa. Il tutto - aggiunge - va ad aumentare vertiginosamente la già elevata mobilità passiva per la sanità pubblica regionale. Con questo atto il centrosinistra molisano ha dato un nuovo colpo all'idea di essere una regione che ha l'opportunità di offrire servizi di qualità alle regioni confinanti. Ne deriva - conclude - che questi accordi di confine vanno contro l'interesse del Molise».

Respinge le accuse il presidente dell'Esecutivo regionale del Molise, Paolo di Laura Frattura, che tra l’altro afferma: «Iorio sa bene che non c'è nessun accordo di confine con il quale svendere o ridimensionare la qualità dei nostri servizi sanitari regionali. L'accordo di confine nasce per l'area Trignina, ma è di vitale importanza per il Basso Molise e per Agnone: è un tassello fondamentale per la nostra riorganizzazione. La bozza deve essere ancora condivisa, validata dal tavolo tecnico con i Ministeri competenti: nessuno ha firmato niente. Con la Regione Abruzzo - conclude Frattura - stiamo ragionando per dare alle nostre comunità un'offerta qualificata, utile ai cittadini perché noi il Trigno lo viviamo come elemento di unione e non divisione. Non ci sembra un progetto da fermare, assolutamente no».