Variante Cermone, ecco perchè sul pasticcio amministrativo e politico è scattata l’inchiesta

L’AQUILA. Nel settembre 2009, a pochi mesi dal terremoto dell'Aquila, il “programma urgente della viabilità post sisma” prevedeva la “realizzazione di un nuovo svincolo con la SS 260 e la SS 80 in località Cermone”. Una variante di competenza dell'Anas, nell'estrema periferia nord-est del Comune dell'Aquila, in uscita dalla città, in direzione Alta valle dell'Aterno e zona dell'amatriciano.



Sono passati quasi nove anni e quell'opera definita “urgente” non è stata ancora realizzata. Nel corso del tempo al progetto si sono opposte alcune associazioni, tra le quali Italia Nostra, a causa dell'invadenza dell'opera su un'area dall'alto valore archeologico e paesaggistico, quella che ricomprende anche il teatro e l'anfiteatro di Amiternum, un'antica città italica fondata dai Sabini.



Il progetto prevede che la nuova strada attraversi l'area alcune decine di metri più a monte rispetto alla strada esistente, che “taglia” teatro e anfiteatro, e che tuttavia rimarrebbe – seppur con una gerarchia inferiore – a servizio dei residenti e del parcheggio del teatro stesso. E' la cosiddetta “variante del Cermone”, che, seppur con un iter lento rispetto al suo iniziale carattere di “urgenza”, è stata di fatto autorizzata, tanto che a fine novembre è stato pubblicato il bando di gara.



Della questione se ne è parlato anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale dell'Aquila quando, in risposta ad un'interrogazione della consigliera di opposizione Carla Cimoroni (Coalizione Sociale), il vice sindaco del capoluogo Guido Liris (Forza Italia) ha annunciato pubblicamente l'esistenza di un'indagine sulla variante del Cermone.

Ma a che proposito?



PrimaDaNoi.it è in grado di anticipare le motivazioni che starebbero spingendo gli inquirenti ad acquisire elementi necessari allo sviluppo di un'indagine. Le attenzioni del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale dei Carabinieri, di base ad Ancona, si starebbero concentrando proprio su numerosi aspetti controversi dell'iter autorizzativo.





I DUBBI SULLE AUTORIZZAZIONI

Il via libera da parte del Consiglio comunale dell'Aquila arriva nel settembre 2011, ma come lo stesso Liris (all'epoca all'opposizione) ha sottolineato, la delibera di Consiglio sarebbe illegittima, in quanto sull'area ci sono tre particelle di proprietà degli usi civici dell'Aquila, che avrebbero necessitato di cambio di destinazione d'uso, la cosiddetta “sdemananializzazione”.

Una procedura mai avvenuta prima dell'arrivo della delibera in Consiglio comunale. Nel giugno 2012, poi, la Regione Abruzzo dà parere favorevole al progetto senza mai sottoporlo a Valutazione di impatto ambientale (Via), accontentandosi così di uno “Studio preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a Via”, documento che secondo Italia Nostra non indagherebbe a dovere gli aspetti paesaggistici, naturalistici ed ecologici dell'area.





IL CODICE DEGLI APPALTI E L'ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

C'è poi il capitolo relativo al Codice degli Appalti, secondo il quale, per la variante del Cermone, si dovrebbe applicare il procedimento per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, la cosiddetta “archeologia preventiva”. Come detto, sono numerose le preziosità archeologiche nei pressi della variante: la viabilità storica, con la via Caecilia, un mausoleo chiamato dagli abitanti di San Vittorino “Santantonigliu”, il vicino castello medievale e tracce di tholos presenti sul costone roccioso a est della curva del Cermone. Anche per questo l'università di Colonia, inoltre, tra il 2006 e il 2012 indaga tutta l'area, rivoluzionando le ipotesi e ridisegnando la narrazione intorno all'intera area archeologica.



Il Codice degli Appalti prevede che per un'opera del genere si inoltrino verifiche di luogo e di contesto. Nel primo caso, secondo i detrattori dell'opera, mancherebbe l'analisi di archeologia preventiva per tutta la lunghezza della strada, ma sarebbe stata effettuata – i lavori vengono affidati nel 2010 all'impresa Archeores – solo per i primi 727 metri, rispetto ai più di mille totali. Non sarebbe stata realizzata, inoltre, l'analisi di contesto.





LA CONFUSIONE DELLA POLITICA

Per tutte queste ragioni un esposto di Italia Nostra ha portato, per ora, il nucleo dei Carabinieri di Ancona a scrivere al Comune dell'Aquila e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Aquila – che ha già autorizzato l'opera – convocando anche esponenti dell'Anas.



La variante del Cermone sarebbe la quinta strada che insiste nel parco archeologico di Amiternum, con un impatto importante sull'area stessa. Inoltre, occorrerebbe comprendere realmente l'utilità dell'opera e, in caso affermativo, utilizzare prioritariamente la viabilità esistente – comprese le vie già realizzate e poco utilizzate in prossimità dell'aeroporto di Preturo – per ricollegare la zona ad un casello autostradale che, almeno a sentire i proclami della politica negli ultimi anni, dovrebbe essere spostato fuori città.



Anche in questo caso il condizionale è d'obbligo: le idee dell'amministrazione comunale guidata da Pierluigi Biondi sulla viabilità nella zona ovest e nord-ovest del capoluogo sono piuttosto confuse. Se, infatti, solo pochi mesi fa, durante la campagna elettorale, l'allora candidato sindaco si disse pubblicamente e chiaramente contrario alla variante del Cermone, nel corso dell'ultimo consiglio comunale il suo vice Liris si è mostrato al contrario favorevole all'opera. In attesa, ovviamente, degli eventuali sviluppi dell'indagine.







Mattia Fonzi