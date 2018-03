Taglio assistenza studenti disabili, Forza Italia chiede seduta urgente in Commissione

PESCARA. La convocazione di una seduta urgente della Commissione Politiche sociali per affrontare il taglio dei servizi di assistenza specialistica per gli studenti disabili del pescarese e individuare le risorse necessarie per scongiurare una mannaia per decine di famiglie.

È quella che ha chiesto il vicecapogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara, Vincenzo D’Incecco, con una istanza di massima urgenza già depositata.

Il taglio è stato annunciato con delle lettere partite lo scorso 17 gennaio che stanno arrivando in questi giorni a destinazione, precipitando le famiglie nello sgomento e nella disperazione.

In sostanza a partire da febbraio, il Comune taglierà le ore di assistenza scolastica specialistica, riducendole ad appena 3 ore al giorno, ovvero 15 ore massimo a settimana. Secondo quanto scritto dall’assessore Allegrino, la colpa è della Regione Abruzzo-Governatore D’Alfonso, «che ha l’onere di finanziare interamente le spese per la gestione di tali servizi».

Il 28 luglio 2017 la Regione ha approvato le nuove Linee Guida per la disciplina delle attività da parte dei Comuni e ha fissato il nuovo tetto delle 15 ore settimanali.

«Pertanto – come si legge nella lettera dell’assessore Allegrino – per il Comune di Pescara non sarà più possibile garantire l’erogazione del servizio per le ulteriori ore previste eccedenti il limite settimanale delle 15 ore’. Non solo: la giunta Alessandrini si è anche preoccupata di chiedere quando doveva far scattare il taglio del servizio e la Regione-sorella si è subito affrettata a dire che il taglio doveva divenire esecutivo con la scadenza dei vecchi appalti in corso, giunti al termine a fine 2017».





«L’assessore Allegrino, esprimendo un inutile ‘rammarico’ per le criticità che ricadranno sulle famiglie», denuncia D’Incecco, «ha espresso il suo impegno nei confronti della Regione non per ottenere una retromarcia rispetto a una disposizione assurda, ma solo per consentire in futuro alle famiglie di poter almeno recuperare le ore eventualmente non fruite dai ragazzi in caso di assenza dalle lezioni. Noi riteniamo tale lettera semplicemente vergognosa e imbarazzante per un assessore che ogni mese sbandiera ai quattro venti, in pompa magna, le festicciole per i nuovi nati, ma poi accidentalmente dimentica di comunicare alla città il taglio dei servizi di assistenza ai bambini disabili – ha ancora detto il Vicecapogruppo D’Incecco -. Una giunta comunale che può permettersi di spendere 100mila euro per quattro luminarie natalizie, 35mila euro per finanziare festival letterari privati, 24mila euro per pagare direttori artistici di eventi privati, 121mila euro per un concerto di un’ora e mezzo in piazza, 250mila euro per un mercatino fintamente etnico sotto il tunnel della stazione, non è accettabile che abbandoni le fasce sociali più fragili e deboli, ossia quei bambini e quelle famiglie che hanno problemi così enormi da non poter né godere delle luminarie natalizie pagate anche con le loro tasse, né tantomeno dei concertini in piazza».







DAL COMUNE DI PESCARA: «PROBLEMA RISOLTO»

«Il servizio di assistenza specialistica per studenti disabili degli istituti superiori di secondo grado verrà ripristinato secondo il monte ore già previsto all’inizio dell'anno scolastico».



Quanto assicurano dal settore delle Politiche Sociali, pur sussistendo i limiti del finanziamento regionale fissati dalle linee guida contenute nella DGR 409/2017, che prevede 15 ore settimanali massime di erogazione del servizio, per non più di 3 ore al giorno, hanno reperito risorse per 15mila euro, che consentiranno di garantire, fino alla fine dell’anno scolastico, il servizio a 11 dei 91 studenti ai quali viene fornita l’assistenza specialistica.

«Gli 11 ragazzi, sulle 165 complessive, hanno visto, nel mese di gennaio, la riduzione di 37 ore settimanali. Per gli altri 80 assistiti il monte ore non è stato mai modificato. Dopo la comunicazione delle nuove linee guida alle 11 famiglie interessate, gli uffici hanno avviato subito un’interlocuzione con le parti interessate ed individuato la soluzione».

EMERGENZA PENNE

Intanto a Penne sono 38 disabili anche gravi, ospitati presso le strutture della Fondazione Paolo VI, che a partire dal 1° febbraio 2018 non possono più usufruire del servizio semi-residenziali.

I tavoli istituzionali tra la Fondazione Paolo VI, la Regione Abruzzo, i comuni della Val Vestina e in particolare il comune di Penne, dopo la manifestazione di sabato 18 novembre a Penne, non hanno portato a nessuna soluzione.

Per denunciare quanto sta accadendo e per una immediata soluzione della vicenda, l’associazione “Abbattiamo le barriere Onlus” torna a manifestare sabato 3 febbraio alle ore 15 in Piazza Duomo a Penne davanti l’ingresso della Fondazione Paolo VI. L’associazione invita la cittadinanza a partecipare, la solidarietà è la nostra ricetta, non lasciamo soli i disabili e le loro famiglie.