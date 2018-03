Ospedale Pescara, arriva una rotatoria in attesa del nuovo Pronto Soccorso

PESCARA. Firmato stamane dal sindaco Marco Alessandrini e dal manager della Asl Armando Mancini (già assessore al Traffico della giunta comunale D’Alfonso) l’accordo di programma fra Comune e Asl sulla nuova viabilità interna ed esterna all’ospedale, dove sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso.

La firma, avvenuta in presenza del vice sindaco Antonio Blasioli, del presidente del Consiglio Comunale Francesco Pagnanelli, dei consiglieri comunali Stefano Casciano, Piero Giampietro, Tiziana Di Giampietro, Maria Ida D’Antonio, Riccardo Padovano e i funzionari Asl, fissa l’obiettivo di coordinare i lavori della viabilità e armonizzare fra i due Enti ruoli, obiettivi, fasi e tempi delle realizzazioni.

Il Comune si occuperà della sistemazione della rotatoria di via Fonte Romana, esterna all’ospedale e direttamente connessa al nuovo pronto soccorso nonché della viabilità interna all’ospedale. Curerà il progetto e la fase della esecuzione mentre le opere interne saranno liquidate al Comune dalla Asl.





«Si tratta di un lavoro d’insieme – così il manager della Asl Armando Mancini - per disegnare al meglio la viabilità cittadina e la viabilità dell’ospedale a fronte dei lavori di realizzazione del nuovo Pronto Soccorso».

«Di fatto con questa firma avanza la procedura che armonizza i lavori della nuova viabilità all’esterno e all’interno dell’Ospedale Civile, ritenuti necessari per favorire l’ingresso e l’uscita dal nuovo Pronto Soccorso in via di realizzazione – così il sindaco Marco Alessandrini e il vicesindaco Antonio Blasioli - Le opere di ristrutturazione e ampliamento del nuovo Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Pescara, come approvate, impongono la realizzazione di significativi interventi di modifica e nuova sistemazione della viabilità, non solo interna all’edificio, ma anche esterna che interessa le zone limitrofe alla struttura ospedaliera».

«Ora l’intesa è perfezionata - prosegue il vice sindaco Antonio Blasioli - proprio grazie ad Armando Mancini, che è un interlocutore con il quale è sempre un piacere collaborare e che prima di me si è occupato di lavori pubblici nel nostro Comune e quindi ben conosce l’importanza dei tempi nella realizzazione delle opere. Con l’intesa il Comune si accolla gli interventi che per la parte interna al Pronto Soccorso sono finanziati dalla Asl, l’obiettivo della firma è coordinare i lavori della viabilità e armonizzarli tra loro, sia nelle fasi della mobilità, che nei tempi di realizzazione».





COSA CAMBIA

Il Comune, dunque, provvederà a realizzare la rotatoria che andrà a sostituire l’incrocio tra via Fonte Romana, via Monte Faito e via Gole di San Venanzio.

«Mi sono impegnato a fare approvare nel Triennale delle Opere Pubbliche una somma pari a 100.000 euro per gli incroci pericolosi», ha spiegato Blasioli.





«Un problema molto sentito, sia dalla città che dall’utenza dell’ospedale che dai consiglieri che oggi sono stati presenti numerosi alla firma. E’ un incrocio che già ora crea numerosi problemi alla circolazione, rallentandola e non dirimendo assolutamente il problema delle precedenze. Con questa rotatoria, invece, in primis favoriremo il nuovo ingresso in sicurezza delle ambulanze al nuovo Pronto Soccorso, mezzi che secondo lo schema dei lavori entreranno all’altezza dell’attuale CUP e usciranno su via Fonte Romana, senza manovre azzardate».

Verrà quindi realizzato il percorso interno delle ambulanze per arrivare alla camera calda del Pronto Soccorso che sarà pronto in primavera «e sarà un vero e proprio gioiello regionale».

Grazie a questa sinergia le ambulanze entreranno ed usciranno da due accessi diversificati, eliminando la bizzarra uscita in retromarcia che avviene ora dall’attuale Pronto Soccorso.