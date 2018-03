Concorso Sasi: la Procura di Lanciano apre inchiesta

LANCIANO. Gli atti amministrativi del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 67 dipendenti interinali alla Sasi Spa di Lanciano sono stati acquisiti oggi nella sede della presidenza della società frentana che si occupa della gestione idrica in 93 comuni.

Ad intervenire, dopo l'esposto di un concorrente escluso dalla selezione, sono stati gli agenti del commissariato di Lanciano, su delega del procuratore Mirvana Di Serio.

Il magistrato ha aperto un fascicolo penale contro ignoti per l'ipotesi di abuso d' ufficio. Al momento non ci sono indagati.

La polizia ha acquisito e controllato gli atti relativi al concorso, compresa una parte dei verbali, durante lo svolgimento della riunione del cda della Sasi, il cui presidente Gianfranco Basterebbe si dice «pienamente tranquillo in merito all'iter concorsuale seguito».

Alle selezioni sono giunte complessivamente 2.300 domande e attualmente sono in corso le ultime prove orali degli ammessi.

Altri concorrenti esclusi hanno, invece, presentato ricorso al Tar Abruzzo.



Tra i requisiti per l’accesso al concorso era necessaria una «Precedente documentata esperienza di almeno un anno continuativo in aziende di servizi a rete fisica (a titolo esemplificativo distribuzione gas, acqua)» ed avere la «Residenza/domicilio nel raggio max di 50 km. dalla sede di lavoro».

Il punto contestato da molti era l’eccessiva restrizione dei requisiti che avrebbero favorito i lavoratori interni a danno di possibili candidati esterni.

In definitiva, per esempio, per fare il "conduttore di macchine operatrici" anche se l’aspirante candidato poteva vantare 20 anni di esperienza in un'azienda di movimento terra non avrebbe potuto presentare candidatura perché bisogna aver lavorato in «aziende di servizi a rete fissa».

Solo per fare un esempio.

I dipendenti della Sasi sono ad oggi circa 150 di cui circa 70 interinali.

La loro stabilizzazione da parte dell’ex presidente Domenico Scutti, senza concorso, provocò nel 2015 la richiesta di un intervento della Commissione regionale di vigilanza da parte del deputato Fabrizio Di Stefano, che allora affermava in una intervista al Centro «Tutti sappiamo che c’è la legge regionale che obbliga la Sasi a fare concorsi, anche per assumere persone con contratti a tempo determinato. Questo non è mai avvenuto e nel frattempo ci sono state molte assunzioni di persone interinali. Tra questi precari ci sarebbero dei consiglieri di alcuni comuni di centrosinistra o di loro parenti. Già aver loro prolungato sempre i contratti è stato illegittimo, figuriamoci ora cosa sarebbe assumerli a tempo indeterminato».

Nel 2016 Domenico Scutti venne defenestrato e subentrò un nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea dei sindaci, che utilizzò quale criterio di nomina del nuovo Consiglio, non esattamente la stessa “competenza” relativa alle aziende di servizi a rete fisica così come richiesto ai “67”.

Vennero così nominati Gianfranco Basterebbe, ex sindaco di San Vito Chietino, Patrizia De Santis, ex Sindaco di Castel Frentano, e Paola Tosti giornalista di Vasto.

Sul bando è poi scoppiata una dura battaglia politica innescata dal consigliere di Forza Italia Mauro Febbo che ha chiesto spiegazioni.

Mentre nei giorni scorsi erano arrivate anche buste anonime che annunciavano i vincitori.

L‘apertura dell’inchiesta dopo quattro mesi di polemiche è il minimo che potesse accadere.