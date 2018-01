Impatto tra due auto a Casoli, un morto e due feriti

LANCIANO. Una donna di 82 anni, residente a Fara San Martino (Chieti), è morto questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto in contrada Cipollaro di Casoli (Chieti). L'anziana, A.D.M., era in macchina col marito, alla guida di una Fiat Marea che si è scontrata con una Golf che proveniva in senso contrario. Secondo i primi rilievi dei Carabinieri della compagnia di Lanciano, il marito della vittima sarebbe finito contro la Golf condotta da un uomo residente nel pescarese. Entrambi i due conducenti sono rimasti feriti in modo grave.

Non si esclude che l'anziano, di 83 anni, possa essere stato colto da malore. Sul posto sono immediatamente giunti anche i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118 che hanno provveduto sul posto a rianimare l'anziana donna, senza esito.