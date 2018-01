Settimana corta al liceo classico, nuovo scontro tra preside e genitori

PESCARA. «La settimana corta è stata confermata!». «Non è vero, legga meglio»

Dopo la decisione del Consiglio di Stato di qualche giorno fa che ha rimandato al Tar la decisione sull’istituzione della settimana corta al Liceo Classico di Pescara si riaccende lo scontro a distanza tra la dirigente scolastica Donatella D’Amico e il gruppo di genitori che si sono rivolti al giudice.

Tutto è nato dopo che la dirigente ha pubblicato sul sito scolastico un comunicato stampa con il quale festeggiava il pronunciamento del Consiglio di Stato: «settimana corta confermata ancora una volta. Con un sospiro di sollievo, si è appreso che anche il massimo Organo della Giustizia Amministrativa ha "Rilevato che, nel bilanciamento degli opposti interessi, sia (è)prevalente l'interesse pubblico alla continuità dell'attività didattica come in corso", sollecitando il TAR a fissare l'udienza di merito».





«Se accanto al comunicato (della dirigente, ndr), replica invece Paolo Ballarini, membro del Consiglio d’Istituto, «fosse stata pubblicato anche il contenuto dell’ordinanza del Consiglio di Stato sarebbe stato chiaro a tutti che in realtà il ricorso delle famiglie è stato accolto! Ciò significa che la massima autorità in materia di giustizia amministrativa ha ritenuto fondate e urgenti le nostre motivazioni invitando quindi il T.A.R. a esprimersi sollecitamente sul merito della questione sollevata».

Secondo Ballarini la dirigente ha poco da sentirsi sollevata: «è molto probabile che il T.A.R., sulla stessa falsariga di quanto stabilito dal Consiglio di Stato, annulli la delibera del Consiglio d’Istituto con cui è stata istituita la settimana corta».

Ripercorrendo la vicenda della settimana corta, i genitori hanno l’impressione di assistere ad una sorta di “crociata”: «per il raggiungimento di un obbiettivo di dubbia utilità si è disposti a sacrificare la ragionevolezza e il rispetto delle opinioni altrui: tutto questo in un liceo classico, un tipo di scuola tradizionalmente dedita all’insegnamento della logica e della democrazia più di ogni altra nel nostro Paese».





Secondo Ballarini «è molto triste che l’ultima parola sulla legittimità dell’istituzione della settimana corta nella nostra scuola debba provenire dalle autorità giudiziarie invece che dal compimento di un percorso decisionale democratico, trasparente e condiviso da tutte le parti in causa. Questa condotta autoritaria, priva di ascolto nei confronti delle richieste che provengono da insegnanti, studenti e genitori, genera all’interno della scuola conflitti e tensioni che ovviamente non possono non ripercuotersi anche sul processo di apprendimento dei nostri figli. In questo senso, la invito a considerare le trentasette famiglie che con coraggio e determinazione hanno sottoscritto l’appello al Consiglio di Stato non come una sparuta minoranza, ma al contrario come la punta di un iceberg di un dissenso molto più esteso. A questo proposito si deve rilevare come la scuola citi spesso, in modo del tutto inappropriato, una totalità di 1700 genitori (compresi quelli degli studenti del Liceo Classico Europeo, non interessati dalla riforma), mai ufficialmente interpellati a cui viene implicitamente attribuita una volontà tutta da dimostrare».