Rigopiano e Carta Valanghe: la Procura cerca i responsabili dell’omissione dal 1992

PESCARA. L’inchiesta sulla strage dell’Hotel Rigopiano non si ferma. Altri sequestri da parte dei Carabinieri Forestale di Pescara presso la Regione Abruzzo Ufficio Prevenzione Rischi Protezione Civile.

Questa mattina gli investigatori di Pescara sono ritornati negli uffici aquilani per portarsi via tutta una serie di documenti che mancavano, relativamente al capo di imputazione per la omessa predisposizione della Carta valanghe.

Questa volta le carte prelevate in originale riguardano un periodo che va dal 1992 al 2014.

Inizia a delinearsi un nuovo fronte che fino ad ora era stato tralasciato ma che, invece, dopo gli interrogatori si è rilevato doveroso approfondire.





Il ragionamento dei pm Massimiliano Serpi e Andrea Papalia è chiaro: la legge nazionale e, poi, quella regionale stabiliscono obblighi inderogabili dal 1992 di predisposizione della carta del rischio valanghe per cui l’inadempienza e l’omissione partirebbero da quella data per arrivare fino ad oggi.

Tra gli indagati ad oggi figurano, invece, dirigenti regionali responsabili del settore competente solo dal 2014 che, poi, sono, per ironia della sorte, proprio quelli che hanno rimesso in moto la procedura ferma da decenni.

Sono stati portati via anche tutti i verbali del Co.re.ne.va. (Comitato Regionale Neve e Valanghe) in originale dal 1992 ad oggi. E’ stato anche chiesto di individuare tutto l’organigramma della Regione Abruzzo tra organi politici e uffici amministrativi incaricati della redazione carta valanga da quell’anno.

Sono poi state chieste (ma non ancora ottenute) le mail della sala operativa della Protezione civile regionale (comprese le registrazioni delle telefonate) tra il 17 ed il 18 gennaio 2017 giorno della valanga di Rigopiano così come aveva richiesto uno degli avvocati della difesa.







25 ANNI DI NULLA

La legge del 1992 numero 48 inevitabilmente inchioda la Regione per una omissione inescusabile di 25 anni «per mancanza di soldi».

Eppure in una riunione del Co.re.ne.va. del 1993 si sollecitava la redazione della perimetrazione del rischio valanghe entro 20-30 giorni.

I giorni diventano anni e intorno al 1996 si fanno piccoli passi in avanti tanto che all’epoca sembrava si fosse già ad un passo dall’obiettivo finale: la carta valanghe, lo strumento che avrebbe allertato tutte le amministrazioni sul pericolo concreto nelle zone specifiche della regione. Come per Rigopiano, pericolo che si conosceva in passato e si è dimenticato, lasciando campo libero, per esempio, alla ristrutturazione dello sfortunato hotel.

Poi come spesso accade il filo si perde, come la memoria, cala l’oblio. Nel 2006 un altro piccolo passo: viene predisposto il catasto delle valanghe (documento propedeutico alla carta), approvato nel 2013 dalla giunta Chiodi.

Nel frattempo nella pagina dedicata del sito istituzionale della Regione per anni si è potuto leggere:

«Attualmente la Regione non ha ancora realizzato la CLPV (Carta di localizzazione probabile di valanghe) e gli interventi di pianificazione e prevenzione si sono limitati alla realizzazione di opere di difesa (paravalanghe) ed all’esame ed approvazione da parte del CORENEVA, del Piani di Gestione della Sicurezza dal rischio valanghe per i bacini sciistici a rischio ricadenti nel territorio regionale».

I ritardi sono stati ufficialmente spiegati con la mancanza di soldi che pure gli uffici avevano richiesto alle rispettive giunte.

Nel 2014 ancora l’ultima richiesta da parte degli uffici ma i soldi non sono arrivati in tempo per evitare la strage.

Dieci giorni dopo invece magicamente sono spuntati fuori, l’iter è ripartito spedito e, nel frattempo, proprio per la zona di Rigopiano (e solo quella), è scattato un divieto cautelativo di costruzione

a.b.