Confindustria designa Angelucci per Camera di Commercio Pescara-Chieti

PESCARA. Il Consiglio di Presidenza di Confindustria Chieti Pescara ha designato Mauro Angelucci candidato alla presidenza della Camera di Commercio di Chieti Pescara di concerto con le associazioni apparentate per la rappresentanza camerale (Cna Pescara, Cna Chieti, Confesercenti Pescara, Confesercenti Chieti e Confcommercio Pescara). Mauro Angelucci 54 anni proprietario con il fratello Giovanni della Oma Spa con circa 1.000 addetti. Oma Group, Officina Metalmeccanica Angelucci, è stata fondata nel 1981 da Antonio Angelucci. Inizia una rapida crescita che porterà la Società ad operare in tutta Europa e nel mondo. Mauro Angelucci, già Presidente di Confindustria Pescara e di Confindustria Abruzzo e consigliere della Camera di Commercio di Pescara dal 2009. Confindustria Chieti-Pescara "con grande senso di responsabilità in un momento così drammatico come la prematura scomparsa del compianto Presidente Daniele Becci, ritiene di dover continuare con spirito di squadra il lavoro sapientemente avviato da Becci, proseguendo sulle linee strategiche di mandato già condivise con tutte le associazioni che hanno consentito di raggiungere il grande obiettivo della fusione degli enti camerali provinciali. Una candidatura quindi nel segno della continuità e della squadra, per il bene delle imprese e dello sviluppo del territorio".