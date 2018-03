Strutture sanitarie private in fibrillazione per la riduzione del budget

ABRUZZO. La missiva del 18 gennaio scorso a tutti gli erogatori di prestazioni sanitarie in regime di convenzione abruzzesi delle 4 Asl, inviata dall’assessorato alla Sanità, ha creato qualche fibrillazione.

La Regione spiega ai privati che forniscono prestazioni poi rimborsate dal fondo sanitario pubblico (riabilitazioni, visite ambulatoriali, analisi, ecc) di tagliare il budget mensile del 20% ma solo fino alla prossima fissazione del tetto per l’anno 2018.

Si tratta di una misura che si è sempre attuata e che ha generato però qualche malumore tra i privati forse anche per qualche imprecisione nel messaggio. Si è infatti diffusa l’idea che i pazienti potessero essere respinti con una serie di conseguenze anche dal punto di vista dell’assistenza.



L’assessorato in realtà spiega che il taglio deve essere fatto sul budget e non sulle prestazioni. L’errore era nato dall’utilizzo contemporaneo di due parole con senso differente: nell’oggetto della lettera si parla di «budget» ma nel testo si fa riferimento alla «produzione» cioè alle prestazioni.

In molti allora si sono chiesti: la riduzione del 20% è del budget o delle prestazioni?

La differenza è infatti sostanziale: se ad essere tagliate erano le prestazioni mensili in effetti per 5-6 giorni al mese le strutture non avrebbero dovuto lavorare ed effettuare prestazioni, mentre, trattandosi di budget, in teoria le prestazioni potrebbero essere anche accettate tutte e poi fatturate alla prossima sessione.

All’assessorato intanto dicono di lavorare per la definizione dei volumi anche per il 2018 e che a breve saranno stabilite le quantità di prestazioni da acquistare.

«Nelle more dell’adozione delle determinazioni di cui sopra», si legge nella lettera, «le strutture private in oggetto specificate sono invitate in via prudenziale a far riferimento ai tetti massimi di spesa stabiliti per gli anni 2016/2017 nella misura massimo dell’80% delle produzione mensile».

Per quanto riguarda invece i laboratori analisi dal 1 gennaio 2018 per essere ammessi alla negoziazione saranno considerate le soglie di produzione, come previsto lo scorso anno.