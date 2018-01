Due feriti in incidente in galleria San Silvestro

FRANCAVILLA AL MARE. Due persone sono rimaste ferite in maniera non grave in un incidente stradale che si é verificato nel primo pomeriggio di oggi all'interno della galleria San Silvestro della Variante 714, nel territorio comunale della provincia di Chieti.

Per cause in corso di accertamento c'è stato un tamponamento fra più aiuto. Uno dei due feriti è stato estratto dall'abitacolo dell'auto dai Vgili del Fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Pescara e Chieti. La galleria, chiusa al traffico, verrà riaperta dopo la pulizia della carreggiata.