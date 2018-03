Comune di Pescara, approvato bilancio di previsione con proposte trasversali  

PESCARA. Il Consiglio Comunale di Pescara ha approvato il bilancio di previsione triennale 2018/2020 con 21 voti favorevoli.

«Il bilancio viene approvato con largo anticipo rispetto alla consuetudine amministrativa dell'Ente, come abbiamo cercato di assicurare sin dal nostro insediamento - così il sindaco Marco Alessandrini che detiene la delega - In questo modo sarà possibile far lavorare i settori senza ricorrere all'esercizio provvisorio, a tutto vantaggio della capacità programmatoria nonché dell'efficacia dell'azione amministrativa».

Bilancio chiuso con entrate correnti di 113.165.000 euro; spese correnti per 102.500.000 euro e spese per investimenti pari a 48.500.000 di euro. All'interno delle spese correnti 27.500.000 sono destinate alla voce personale, 49.200.000 per l'acquisto di beni e servizi, 5.500.000 di interessi passivi su mutui e 4.200.000 euro per i trasferimenti.

«Oltre a considerare la diminuzione costante della spesa corrente», ha aggiunto il sindaco, «abbiamo un aumento considerevole delle spese per il sociale, la cui quota netta a carico del Comune per il 2018 è di 4.993.000 euro, pari al 5,67 per cento del bilancio comunale: negli ultimi 15 anni mai il Comune aveva investito risorse proprie per una percentuale così alta. A queste poste si aggiungono poi quelle previste dal Piano Sociale, approvato in Consiglio Comunale nel dicembre scorso, pari a circa 5 milioni di euro. E' una scelta chiara di questa Amministrazione per sostenere le difficoltà sentite dalla comunità cittadina, su cui agiamo anche con il piano sociale e altre misure sui redditi dei meno abbienti».

«Importante anche l'investimento sulla Cultura, che ci consentirà di riqualificare l'attività programmatoria degli enti sostenuti dal Comune, come le fondazioni di diretta emanazione, in modo che si completi il processo di risanamento di queste istituzioni culturali che hanno attraversato un lungo periodo di grande difficoltà, a cui abbiamo prestato attenzione e soluzioni, sin dall'insediamento di questa Amministrazione. È ciò dopo aver risanato il bilancio del Comune e delle sue partecipate (in primis Attiva e Pescara Parcheggi). Si punta anche sulla sostenibilità, sia con lo stanziamento di risorse che consentiranno ad Attiva l'allargamento della raccolta porta a porta, sia sulle opere che riqualificheranno periferie e quartieri cittadini. Grande anche l'impegno sulla manutenzione, della città e del suo verde pubblico, per la gestione del quale abbiamo stanziato 861.000 euro».

Alessandrini ha aggiunto: «A riprova dell'opera di risanamento e dei conti in ordine, preme sottolineare che, al 31 dicembre 2017, la cassa è positiva, non vi sono debiti pregressi da pagare ed i tempi medi di pagamento, per l'anno 2017, è di10 milioni di euro; i tempi medi di pagamento ammontano a 44 giorni sui 30 previsti dalla legge (nel 2016 erano 89 giorni) e le fatture da pagare per spese correnti sono circa 1.500.000 euro e per lavori effettuati circa 300.000».

Forza Italia ha fatto rimarcare l’utilità di propri emendamenti che aumenteranno «investimenti sulla sicurezza, sulle politiche giovanili, sulle politiche sociali e sulle Fondazioni culturali pubbliche, cercando di compensare le spese a pioggia previste dalla maggioranza di sinistra a favore dei privati».

Sabatini ed Erika Alessandrini (M5s) hanno invece fatto notare che la previsione di stanziamenti per gli strumenti e le azioni a favore delle persone con disabilità sono state adeguate grazie a loro proposte.

«Nuovi fondi dedicati alle azioni di prevenzione, sensibilizzazione, contrasto alle ludopatie, nuova piaga sociale dei nostri tempi», ha rimarcato il M5s, «lo stanziamento di somme per un’azione mirata alla stesura di un piano per le piantumazioni orientato ad organizzare concretamente un programma con cui prevedere nuove alberature stradali in zone cittadine in cui oggi sono presenti solo asfalto e lamiere di auto parcheggiate: un esempio per tutti la Statale Adriatica nord, del tutto priva di alberature. Un piano volto a garantire un aumento del patrimonio arboreo comunale, un miglioramento della qualità dell’aria grazie all’importante azione anti-inquinamento delle piante ed il miglioramento del decoro urbano e delle ombreggiature, specie durante la stagione estiva.

La previsione di somme orientate all’attuazione delle azioni di partecipazione diretta della cittadinanza, volute fortemente dal M5s, come il bilancio partecipativo, l’istituzione del “Question Time del Cittadino”, l'installazione di ecocompattatori, l’ampliamento delle misure di trasparenza e monitoraggio dell’attività amministrativa, delle azioni anticorruzione».







Massimiliano Pignoli della lista Teodoro ha rivendicato gli emendamenti per 40mila euro per il rimborso delle spese di cancelleria per l'anno scolastico 2018/19 con bando che uscirà a settembre;

100mila euro sul Pis che passa così a 290mila euro totali che verranno utilizzati per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, e per il progetto “Mi Impegno per Pescara” che sarà rinnovato. Il pagamento non sarà più eseguito tramite i voucher ma attraverso il pagamento delle bollette delle utenze domestiche.

Previsto un aumento della disponibilità economica di spesa nei confronti del servizio Politiche Sociali del Comune.