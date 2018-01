Collasso Ospedale Penne: «situazione insostenibile intervenga il prefetto»

PENNE. Il presidio ospedaliero "San Massimo" di Penne rischia il collasso. Nel reparto di Geriatria (con la nuova riorganizzazione sanitaria sarà soppresso) sono ricoverati 27 pazienti, mentre altri anziani (sembrerebbe in numero di circa 20) risultano ospitati in altri reparti.

La situazione si è aggravata, peraltro, dopo la sospensione dei ricoveri nel reparto di ortopedia, condita dalla cronica carenza di personale infermieristico e medico che da tempo si registra nel reparto di medicina (un altro medico è andato in pensione lo scorso 31 dicembre).

Una situazione pesante che è frutto di una serie di iniziative amministrative e politiche che hanno progressivamente svuotato di funzioni l’ospedale preferendo un accentramento dei servizi.

Sulla vicenda è intervenuta l'amministrazione comunale che chiede l'intervento del prefetto di Pescara.

«E' Una situazione insopportabile e vergognosa, che definisco disumana, questi disservizi non si erano mai visti a Penne: scriveremo una lettera al Prefetto di Pescara per denunciare lo stato di abbandono del San Massimo - ha esordito l'assessore comunale alla sanità, Giuseppina Tulli -. La nuova organizzazione del presidio ospedaliero San Massimo, voluta dalla regione Abruzzo, è stato un fallimento. Gli effetti legati ad accorpamenti di reparti e riduzione di personale, ha compresso il diritto alla salute; la politica regionale deve fare una riflessione. Nella provincia pescarese è impensabile che possa operare in futuro un solo ospedale, quello di Pescara, come è impensabile che una sola struttura possa garantire il diritto alla salute. È assurdo», conclude l'assessore Tulli.

Anche i sindacati non la mandano a dire e criticano la sospensione dei ricoveri con degenza notturna presso il reparto di Ortopedia, in conseguenza del pensionamento di un medico che determinerebbe il venir meno della dotazione organica minima necessaria a far funzionare la struttura.

Già lo scorso 21 dicembre i sindacati hanno segnalato la criticità al Direttore Generale della ASL ed al Direttore del P.O. di Penne, con una lettera in cui si chiedevano l’adozione di tutte le misure necessarie a consentire il corretto funzionamento del reparto di Ortopedia ed un aggiornamento sull’evoluzione della delicata situazione.

«Questa situazione», scrivono, «determina forte preoccupazione in considerazione del fatto che il reparto garantisce una rilevante quantità di servizi (circa 700 interventi chirurgici l’anno e 1.000 prestazioni ambulatoriali) alla popolazione di un territorio dalla viabilità particolarmente disagevole quale è l’area Vestina, peraltro all’avvio della stagione invernale con tutte le criticità che può comportare proprio su quel territorio. L’attività verrebbe dirottata sugli ospedali di Pescara e Popoli e ciò aggiunge ulteriore preoccupazione (in questo caso per l’utenza dell’intera Provincia), conoscendo il sovraccarico ed i limiti logistici cui le due strutture sono già sottoposte, che impedirebbe di dare risposte sufficienti alle necessità della popolazione».