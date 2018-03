Osservatorio Acqua Gran Sasso: «progetti e carte segrete per associazioni ed enti locali»

TERAMO. Ancora notizie filtrate da fonti confidenziali con tanta paura da parte di chi sa, ancora segreti e progetti nascosti. La Regione Abruzzo e gli altri enti coinvolti nella ex Emergenza acqua Gran Sasso, quella scoppiata nel 2002 e dimenticata per 14 anni, non sembrano aver imparato molto e, nonostante gli allarmi ed i sospetti sempre più cupi, dimostrano di non volersi aprire ed adeguarsi a regole e opportunità.

Dunque, documenti zero sui siti istituzionali e la pagina appositamente creata solo pochi mesi fa dedicata alla commissione istituita nel 2011 è desolante e carente persino di alcuni verbali di riunioni antecedenti al 2017.

Oggi, in conferenza stampa a Teramo è tornato a parlare l’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso, promosso dalle associazioni WWF, Legambiente, Mountain Wilderness, ARCI, ProNatura, Cittadinanzattiva, Guardie Ambientali d’Italia, FIAB, CAI, Italia Nostra e FAI.

Ancora critiche pesanti sull’operato di Regione e Laboratori e al centro c’è ancora l’incarico al professor Roberto Guercio, già autore nel 2004 di un progetto esecutivo per la completa messa in sicurezza dell’acquifero, progetto però mai realizzato per ragioni sconosciute nonostante le rassicurazioni alla procura del commissario Angelo Balducci e gli 84 mln di euro spesi.

Oggi Guercio è stato nuovamente incaricato con un avviso non pubblicato sul sito dell’Infn e formalizzato solo dopo l’annuncio in sedi ufficiali.

Da diverse voci che si susseguono da giorni è certo che Guercio abbia presentato lo studio commissionato che prevede la delocalizzazione della captazione ma del progetto e dei particolari non se ne sa di più e nessun ente, compreso la Regione o il vicepresidente Lolli ha ritenuto opportuno spiegare e divulgare.

Lo studio però è passato prima per le mani del vicepresidente Lolli e poi per quelle dei Laboratori che l’hanno formalmente commissionato.

«Sembra che il progetto presentato non sia stato lasciato in visione neppure ai partecipanti alla Commissione», è stato detto oggi in conferenza stampa, «ci si chiede come possano gli Enti coinvolti esprimere giudizi su progetti così complessi da una semplice illustrazione durante una riunione. A metà dicembre l’Osservatorio è stato quindi costretto a presentare un nuovo accesso agli atti alla Regione Abruzzo per riuscire a prendere visione del progetto in discussione e a tutt’oggi attende la risposta della Regione».

«E non si comprende», aggiunge l’Osservatorio, «perché la Regione non abbia incaricato un tecnico al di sopra delle parti da affiancare al tecnico incaricato dalle due strutture che rappresentano le cause principali del problema».

E le domande che non hanno trovato risposta sono sempre le stesse oggi riproposte dall’Osservatorio:

Perché gli interventi di messa in sicurezza ipotizzati durante la gestione commissariale sono stati abbandonati?

Se si vuole fare qualcosa di diverso, tale scelta andrebbe motivata, soprattutto considerando che i progettisti che stanno seguendo la vicenda sono gli stessi.

Cosa comporteranno alla falda e quindi all’ambiente esterno ulteriori captazioni?

Che fine farà l’acqua attualmente presa dai punti di prelievo vicino ai Laboratori e alle gallerie autostradali?



Per ora nessun accenno ai costi dell’idea di progetto più recente di Guercio ma che di certo non saranno in nessun caso inferiori a 100mln di euro vista la difficoltà nell’operare sotto la montagna, dentro i laboratori e nei trafori autostradali.

E le associazioni ricordano che

A distanza di quasi otto mesi dall’incidente dell’8/9 maggio 2017 la Ruzzo Reti SpA non ha ancora messo in funzione il nuovo spettrometro che dovrebbe garantire controlli più accurati ed estesi sull’acqua prima della distribuzione.

Non è stato fatto alcun passo avanti verso l’eliminazione delle sostanze pericolose stoccate e utilizzate nei Laboratori (comprese quelle per il futuro esperimento SOX), nonostante l’attuale normativa vieti la presenza di sostanze pericolose nei pressi di una captazione d’acqua.

Non risulta che siano stati approntati nuovi strumenti per gestire eventuali emergenze in maniera meno confusa di quanto avvenne in occasione dell’incidente dell’8/9 maggio 2017 quando gli stessi sindaci della provincia di Teramo dichiararono di non essere stati messi in condizione di informare tempestivamente i cittadini su quanto stava accadendo.

Non risultano esserci novità circa la sottoposizione alla Valutazione di Incidenza Ambientale dell’esperimento SOX, dopo che l’Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga con una nota del 23 novembre inviata a INFN e Strada dei parchi ha chiarito – se mai ce ne fosse bisogno, visto che è previsto da una direttiva europea e dalla normativa italiana – che ogni nuovo intervento previsto all’interno dei Laboratori o delle gallerie autostradali, ad eccezione di quelli di ordinaria manutenzione, deve essere, necessariamente e senza eccezioni, sottoposto all’autorizzazione dell’Ente e al procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale.

Nonostante le rassicurazioni seguite alla Manifestazione per l’Acqua Trasparente organizzata dall’Osservatorio l’11 novembre 2017 non è stato fatto alcun passo avanti sulla trasparenza e sulla partecipazione: continua infatti il divieto per i rappresentanti dell’Osservatorio a partecipare alla Commissione regionale e al Tavolo nazionale aperti sull’emergenza del Gran Sasso.

L’Osservatorio Indipendente sull’Acqua del Gran Sasso ha deciso di convocare un’Assemblea pubblica alla quale saranno invitati i rappresentanti delle associazioni promotrici dell’Osservatorio e di tutti gli organismi che hanno aderito alla Manifestazione per l’Acqua Trasparente dell’11 novembre 2017.

L’Assemblea si terrà sabato 13 gennaio a Teramo alle ore 16.30 presso il circolo ARCI Officine Indipendenti in via Vezzola n. 7/9.