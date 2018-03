Infermieri Teramo, «Asl non consente aspettativa non retribuita»

ABRUZZO. Gli infermieri regolarmente iscritti al collegio di appartenenza e assunti presso una qualsiasi Asl hanno diritto a partecipare a bandi di concorso indetti da altre Asl sia per contratti a tempo indeterminato o determinato.

Ma c’è qualcosa che non va e la strada non è sempre così semplice: lo sanno bene 17 infermieri della Asl di Teramo che, con un contratto a tempo indeterminato in tasca, da diversi anni affrontano quotidianamente 200km (tra andata e ritorno) per recarsi sul posto di lavoro in quanto residenti nella provincia di Chieti.

E loro ci hanno provato a riavvicinarsi a casa: dopo un bando di concorso indetto dalla Asl di Chieti Lanciano Vasto, sono riusciti a superare un colloquio orale e pertanto ad essere ammessi in una graduatoria e successivamente chiamati a prestare servizio.

Ma c’è un inghippo: si vedono negare l’aspettativa non retribuita dalla Asl di Teramo e così non riescono a prendere servizio per l’incarico a termine.

«La Asl di Teramo», racconta l’infermiere Paolo Petrongolo, «ha in corso una graduatoria per assumere personale infermieristico a tempo determinato e allo stesso tempo il direttore generale ha deliberato sull’albo pretorio l’assunzione di 10 infermieri a tempo determinato. Ma come mai gli infermieri si sono visti negare la possibilità di avvicinarsi temporaneamente al proprio nucleo familiare, come previsto dalla legge?»

Infatti l’aspettativa non retribuita in questo contesto potrebbe essere rilasciata in quanto la Asl di Teramo ha, come detto in precedenza, una graduatoria in corso, dove attingere per sostituire il personale che necessita di aspettative come (maternità) o per ricongiungimento temporaneo al proprio nucleo familiare.

«La problematica persiste da diversi anni», spiega ancora Petrongolo. «La Asl di Teramo persiste con questo atteggiamento di ostruzionismo nei confronti dei professionisti infermieri, destabilizzandoli emotivamente e limitandone la serenità e mantenendo un profilo di prigionia non riscontrabile in nessuna altra Asl. Ad oggi la problematica è ancora irrisolta e non si riescono ad avere delucidazioni e motivazioni in merito, in quanto gli innumerevoli impegni del direttore Generale non permettono a noi professionisti di avere un incontro utile».

Intanto alla Asl di Pescara la Uil Fp contesta la sospensione del servizio di supporto infermieristico connesso alla particolare e delicata questione della sostituzione del personale infermieristico a seguito di assenze improvvise.

«Questa scelta, oltre ad essere illegittima nel merito», spiega il sindacato, «lo è anche dal punto di vista formale in quanto ha una notevole incidenza sull’organizzazione e disciplina degli uffici. Per questo doveva necessariamente essere oggetto di una preventiva informazione e consultazione dei soggetti sindacali».