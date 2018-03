Sms e lettere elettorali, giudice ordina altre indagini su D’Alfonso, Rapino (...e De Sanctis)

PESCARA. Il Giudice per le Indagini Preliminari, Antonella Di Carlo, non ha archiviato, come richiesto dal pm Salvatore Campochiaro, il procedimento che vede coinvolti il presidente Luciano D'Alfonso e il segretario del Pd Marco Rapino in merito all'invio di una lettera di propaganda referendaria e di sms.

Sempre il giudice ha disposto ulteriori indagini e una durata massima di 6 mesi.

E’ stata dunque accolta l’opposizione di Augusto De Sanctis che aveva firmato l’esposto (anche al garante della Privacy) per chiedere di valutare la legittimità dell'operato dei promotori delle iniziative di propaganda elettorale, «anche per l'uso dei miei dati personali oltre all'eventuale utilizzo di mezzi e strumenti delle istituzioni che devono rimanere di tutti e non essere usati da una parte».

Il Giudice Di Carlo ha ritenuto carenti gli accertamenti svolti su alcuni punti e ha chiesto di approfondire quelli relativi agli sms con particolare riferimento al numero di messaggi inviati, il mittente (se D'Alfonso o chi per lui e, in questo caso, perchè) e il contesto generale in cui sono avvenuti i fatti.

Nella fattispecie il giudice ordina nuove indagini per accertare «se le segnalazioni di De Sanctis del 13 e 24 ottobre 2017 siano già oggetto di procedimenti penali; quanti messaggi e telefonate siano stati ricevuti da De Sanctis e in quale arco temporale con riferimento all’evento elettorale al cinema Circus; a chi appartengano le utenze telefoniche che hanno chiamato De Sanctis (e altri cittadini) e da chi utilizzate e per conto di chi».

Ma il giudice Di Carlo (che in funzioni di giudicante emise la sentenza del processo Housework che assolse D’Alfonso e tutti gli altri imputati) negli ultimi due punti chiede agli investigatori anche di indagare proprio su De Sanctis. Nello specifico scrive il giudice di verificare «se tra De Sanctis e D’Alfonso all’epoca dei fatti intercorrevano rapporti di natura personale, professionale o altrimenti; quale sia l’attività anche professionale di De Sanctis, se di rilievo pubblicistico, sociale o similare».

Al momento non sono chiari i motivi per le richieste di indagini sul denunciante rispetto ai fatti esposti ma se ne saprà di più dopo che gli investigatori avranno concluso il lavoro ed il pm avrà valutato le nuove prove da rimettere al giudizio dello stesso giudice.

«Siamo soddisfatti», spiega l’avvocato Michele Pezone, legale di De Sanctis, «per l'esito dell'udienza e siamo pronti a collaborare con gli inquirenti per definire tutti gli aspetti della vicenda per ricostruire esattamente i vari passaggi e di arrivare ad una valutazione serena della rilevanza penale o meno dei fatti. In ogni caso ricordo che per quanto riguarda l'invio della lettera sul Referendum Costituzionale l'Agcom si è già espressa censurando il comportamento della Regione che aveva invaso illegittimamente la sfera della propaganda elettorale».

Il presidente della Giunta Regionale, Luciano D'Alfonso, e il segretario del Pd Abruzzo, Marco Rapino, sono entrambi indagati per abuso d'ufficio e violazione dei dati personali.

«La genesi di questa vicenda», ha spiegato De Sanctis, «dovrebbe almeno servire per far riflettere chi ha potere. Tutto è derivato da un elemento relazionale che ho ritenuto, da semplice cittadino, di protervia: alla telefonata che mi era giunta ad Ottobre per sollecitare la mia partecipazione ad un evento per il Sì al Referendum l'interlocutore, nonostante le mie insistenze, non aveva voluto presentarsi dando nome e cognome come è buona educazione fare se si chiama qualcuno sul cellulare. Probabilmente con maggiore educazione, seppur infastidito, avrei lasciato cadere la cosa. Invece innervosito mi misi immediatamente al computer lasciando quello che stavo facendo inviando la prima Pec da cui tutto ha preso origine. Purtroppo i messaggi sono continuati e sono addirittura sfociati nella lettera per cui ad ogni successiva iniziativa è scaturito un esposto».