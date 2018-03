Comune Pescara, salta consiglio per approvazione Tari e Bilancio

PESCARA. La maggioranza del sindaco Alessandrini anticipa le vacanze di Natale e fa saltare la seduta del Consiglio comunale convocata per approvare la Tassa sui rifiuti e soprattutto il bilancio.

Stamattina in aula all'appello hanno risposto appena 9 consiglieri di maggioranza, quelli delle liste civiche.

Assente in blocco, tranne un'unica eccezione, il Pd, persino il Capogruppo e il Presidente del Consiglio comunale, assenti i consiglieri di Sinistra Italiana.

«Segno di sciatteria, incuranza, superficialita' e disattenzione, giocate sulla pelle dei cittadini. Una maggioranza politica, quella di Alessandrini, ormai inconsistente, impalpabile e alla frutta», dicono i consiglieri comunali di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Pescara Futura, «oggi era veramente difficile credere ai nostri occhi, che scrutavano dei banchi della maggioranza desolatamente vuoti per una seduta consiliare non di routine, ma che addirittura avrebbe dovuto determinare l'approvazione della Tari, dopo la correzione dei macroscopici errori della macchina amministrativa di maggioranza fatti emergere dal centrodestra, e l'apertura della discussione sul bilancio, da chiudere, al massimo, entro domattina, dunque parliamo di due atti fondamentali per il Governo cittadino - hanno ricordato i consiglieri del centrodestra - e invece nulla. Fatto l'appello la maggioranza si e' fermata a 9 consiglieri, neanche gli 11 necessari per il numero legale».

Secondo le opposizioni il sindaco dovrebbe giustificare il passo falso.

Ora il Presidente del Consiglio ha riconvocato la seduta per domani, venerdì, alle 11.30 ma potrebbe non tenersi.

Infatti in seguito è stata annullata e riconvocata per i giorni 27,28,29 dicembre.

«Non riuscire a mettere insieme 10 consiglieri di maggioranza e il Presidente del Consiglio Comunale», commenta Massimiliano Di Pillo (M5s), «rende l'idea di quale condizione si vive all'interno dell'amministrazione pescarese. Dopo varie sostituzioni di Assessori, riposizionamenti di correnti e nascita di nuovi partiti o movimenti politici, dopo la lettera “segreta” dell'Assessore che soffre di solitudine, a quasi un anno dall'eventuale scioglimento del Consiglio Comunale in vista della “Nuova Pescara”, l'amministrazione Alessandrini sembra essere arrivata ai titoli di coda. L'esperienza fallimentare di questa amministrazione si certifica con atteggiamenti come quello di questa mattina, dove molti consiglieri hanno preferito disertare nonostante si dovesse approvare un'importante delibera che grava sul cittadino pescarese in modo ancor più pesante rispetto all'anno precedente. A soli due mesi dalle elezioni nazionali, si consolida la certezza che il centrosinistra sarà solo lo spettatore di una campagna elettorale che il M5S giocherà con una coalizione che mette insieme “pseudo animalisti” con amanti della caccia, pluricondannati di centro con i fascisti di nuova generazione che fanno passare il voto di scambio per “bene comune”».