Sant’Omero,  verso la chiusura definitiva dell’ex discarica comunale

SANT’OMERO. È stata sottoscritta, nei giorni scorsi, la convenzione tra la Regione Abruzzo ed il Comune di Sant'Omero per la chiusura definitiva della discarica in località Ficcadenti.

Il finanziamento concesso di 815.650 euro servirà a mettere la parola fine ad una annoso e grave problema della comunità santomerese.

I lavori, in base al cronoprogramma allegato all’opera, dovranno terminare entro il mese di novembre 2018 e non prevedono ulteriori conferimenti di rifiuti in discarica.

Il progetto, presentato dall’Unione di Comuni della Val Vibrata proprietaria della discarica dal 2005, in fase definitiva ha ricevuto tutte le necessarie e dovute autorizzazioni dagli Enti competenti.

Il Consiglio Comunale di Sant’Omero, nella seduta del 4 dicembre scorso, ha già provveduto ad inserire l’opera nel piano triennale delle opere pubbliche e nel proprio bilancio.





Il Sindaco Luzii, nominato commissario ad acta dalla Regione Abruzzo, ha dichiarato: «dopo anni di tanti proclami e di promesse non mantenute, finalmente abbiamo ottenuto la somma necessaria per il tombamento della discarica di Ficcadenti. Ringrazio per l’importante risultato raggiunto la Regione Abruzzo, nelle persone del Presidente Luciano D’Alfonso e dell’Assessore Regionale Dino Pepe, sempre attenti alle problematiche che interessano il nostro territorio. Un ringraziamento particolare va anche al Presidente dell’Unione dei Comuni Val Vibrata Arch. Angelini per aver portato avanti il presente progetto fino alla fase definitiva. Ora non ci resta che lavorare alacremente per rispettare il crono programma che ci siamo dati così da restituire ai nostri cittadini un ambiente sicuramente migliore di come l’abbiamo ereditato».

L’Assessore ai lavori pubblici Adriano Di Battista, in conclusione, ha commentato: «siamo quotidianamente impegnati nel reperire quanti più fondi possibile per il nostro territorio. Riuscire ad intercettare € 4.700.000,00 circa di finanziamenti pubblici rappresenta l’impegno quotidiano che mettiamo nel nostro lavoro. Si tratta di opere già ultimate come l’asilo nido e la Nuova Scuola Media del Capoluogo e altre in fase di realizzazione, che lasciamo in eredità alle future generazioni e a tutta la comunità. Opere concrete e tangibili che chiunque può vedere. A breve avrà inizio la messa in sicurezza e ampliamento della Scuola Elementare del capoluogo e la messa in sicurezza della Chiesa Marchesale. Continua altresì la realizzazione della nuova Sala Polifunzionale a Sant’Omero, capoluogo, unico centro urbano di tutto il territorio comunale a mancare di un adeguato spazio aggregativo».