Decreto ingiuntivo da 65 mila euro: Comune Tollo rinuncia all’opposizione e paga

TOLLO. Un decreto ingiuntivo da 64 mila euro al Comune di Tollo per il mancato pagamento di alcune fatture relative al servizio di igiene ambientale alla Sereco srl.

La società nel 2015 si era aggiudicata l’appalto per il servizio di igiene urbana, per 12 mesi, insieme alla mandataria Consac. Un appalto da mezzo milione di euro.

L’amministrazione comunale Angelo Radica aveva scelto la strada dell’opposizione al decreto ingiuntivo, poi ha fatto marcia indietro.

Nonostante il via libera con una delibera di giunta del 25 gennaio 2017 e l’affidamento di un incarico all’avvocato Mariassunta Lombardi di Tollo alla fine si è passati ad un tentativo di transazione.

Una strategia cambiata in corsa che viene spiegata così nella delibera di giunta del 6 dicembre scorso: «l'amministrazione comunale, lungi dall'aver tenuto un approccio superficiale o disinteressato, ha ritenuto di rimettersi prudentemente alle valutazioni del proprio legale di fiducia e la decisione di non proseguire l'azione giudiziaria è dunque supportata da motivate ragioni in relazione alla convenienza economica della transazione, alla natura e all'entità delle pretese, nonché al quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento».





Nel frattempo la cifra è scesa a 45 mila euro. Lo scorso 1° dicembre si è poi deciso di versare 6 mila euro entro il 15 dicembre e gli altri 39 mila euro con rate mensili da 6 mila euro l’una a partire dal 31 gennaio prossimo.

Il Comune è riuscito almeno a lasciare a carico della Sereco la registrazione del decreto ingiuntivo.

Storia chiusa? Non proprio, perché a questo punto il "Comitato Cittadino Spontaneo e libero" vorrebbe sapere dal sindaco Angelo Radica come mai sia arrivato il decreto ingiuntivo dal Tribunale di Chieti per mancato pagamento «nonostante noi cittadini onestamente con continuità da sempre paghiamo tasse e stipendi. Le spese legali e gli interessi dovrebbero essere pagati dal primo cittadino, non da Tutti i Tollesi! Potremmo dire che abbiamo un comune di ”irresponsabili”».

E proprio in queste ore nella giunta Radica c’è stato un cambio in corsa per il rispetto delle quote rosa. Sul caso era intervenuta anche la Consigliere di Parità della Regione Abruzzo, Alessandra Genco, che aveva prima diffidato il sindaco e inoltrato un ricorso al TAR.





Il sindaco aveva annunciato l'incarico ad un legale per resistere in giudizio contro il ricorso della consigliera di parità regionale. Contro questa presa di posizione, il gruppo di “Art. 1 per Tollo” aveva chiesto che in caso di soccombenza da parte del comune, le relative spese legali, fossero messe a carico dei singoli componenti la giunta e non fatte pagare dai contribuenti.

Negli ultimi giorni, il sindaco ha provveduto a sostituire l'ormai ex assessore, Dante Ciccotelli, con l'avvocato Stefania Edmondo, assicurando così la parità di genere prevista dalla legge.

«Alla fine di questa vicenda», chiude il gruppo Articolo 1, «resta il fatto che, in giunta non sono presenti i due consiglieri, l'ex vice sindaco Leve e l'ex assessore Ciccotelli, i più votati nelle ultime elezioni che hanno messo insieme poco meno di cinquecento consensi personali. Evidentemente la composizione della giunta tollese segue altre logiche».