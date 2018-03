Bonifica Bussi, Edison bocciatura bis anche del secondo progetto

BUSSI. Arriva una nuova bocciatura dall’ennesima conferenza di servizi per l’approvazione del progetto di bonifica di Bussi e di Piano d’Orta.

Le proposte di Edison sono state ribocciate nuovamente da tutti i partecipanti.

Per Piano d'Orta dovrebbe scattare però la rimozione immediata di parte dei rifiuti mentre sarà necessario redigere un nuovo progetto di bonifica dovrà essere presentato entro il 20 febbraio.

Per Bussi, discarica Tremonti, un nuovo progetto (il terzo) dovrà arrivare entro il 31 gennaio con rimozione dei rifiuti subito su sub-aree Sud e Centro e rimozione rifiuti successiva a desorbimento termico per livelli di terreno più profondo per quella Nord.

Il Ministero convocherà direttamente la conferenza dei servizi decisoria.

Insomma poteva andare meglio se Edison avesse fatto proposte maggiormente credibili e volte alla reale e profonda bonifica dei luoghi interni al Sin di Bussi e Piano D’Orta.

Invece bisognerà attendere ancora.

L’unica nota positiva è che in apparenza le istituzioni -con il Ministero in testa- sembrano proseguire verso una linea che appare intransigente e volta alla bonifica intesa come rimozione dei veleni, una linea inaugurata solo nell’ultima riunione e che giunge dopo 10 anni dalle scoperte delle discariche.





DISCARICA TREMONTI

In sintesi sulla discarica Tremonti il Ministero, di concerto con le altre parti istituzionali, ha chiesto ad Edison di presentare entro il prossimo 31 gennaio 2018 un progetto definitivo complessivo che deve essere finalizzato alla rimozione totale dei rifiuti.

In dettaglio dovranno essere previste diverse fasi di intervento, differenziate per le tre aree (nord, centrale e sud) del deposito.

L’area nord è quella che ha la più alta priorità, non solo perché contiene la parte più elevata di inquinanti ma anche perché le ultime indagini dell’Arta hanno evidenziato pericolo di inquinamento esterno: è stata rilevata infatti una contaminazione oltre la barriera delle parancole.

Su questa area si è deciso di sperimentare la tecnica del disorbimento termico proposta da Edison – da attuare subito attraverso una rapida autorizzazione da parte della Regione - come test pilota per verificarne l’effettiva capacità di azzerare i contaminanti.

Una volta accertato il funzionamento di questa tecnica, la si potrà applicare su tutta l’area nord al fine di eliminare la contaminazione per poi passare alla successiva rimozione dei rifiuti.

AREA SUD E CENTRO

Una diversa strategia dovrà essere attuata per le due aree sud e centrale dove il progetto dovrà prevedere che si proceda all’immediata rimozione dei rifiuti. Il tutto dovrà avvenire con interventi in parallelo nelle varie zone in modo da accorciare i tempi. Quella del 31 gennaio del prossimo anno sarà infatti una conferenza di servizio decisoria in modo da arrivare finalmente alla bonifica.

PIANO D’ORTA

Sull’ex impianto di Piano d’Orta sono previste invece misure urgenti per il trattamento delle falde con l’emungimento e l’avvio di un protocollo per il controllo delle polveri, la rimozione dei rifiuti nelle aree libere da edifici e il completamento della caratterizzazione attraverso anche l’abbattimento da parte della ditta attualmente proprietaria (e quindi non di Edison) dei manufatti tuttora esistenti, ostativi alla bonifica.

All’interno di tali edifici sono infatti presenti tra l’altro delle vasche di piombo atte a contenere residui inquinanti di produzione.

Si è inoltre definitivamente chiarito che rifiuti da rimuovere sono presenti anche all’esterno dell’area oggi SIN che infatti, come richiesto dalla Regione Abruzzo, sarà riperimetrata e ampliata. In parallelo sarà avviata una fase di analisi specifica per la verifica della eventuale presenza di arsenico volatile nell’aria. Questo perché gli ultimi campioni misurati nel terreno hanno fatto riscontrare la presenza di percentuali di arsenico tali da non poter in linea di massima essere catalogate, secondo ISPRA e ARTA, come fenomeni naturali.

Al di là dei primi interventi urgenti, si dovrà poi procedere alla bonifica definitiva con il relativo progetto da presentare entro il 20 febbraio. In questo caso è stato necessario prevedere un tempo più lungo per la necessità di procedere all’abbattimento degli edifici, operazione che richiederà l’acquisizione di tutti i necessari pareri di legge.

La Provincia di Pescara, insieme a Arta, Asl e Regione, ha chiesto che ogni operazione sia accompagnata da indicazioni certe sui tempi e sulle date di svolgimento per poter effettuare in tutte le fasi i necessari controlli.

«Ci auguriamo», hanno commentato Legambiente, Bussi ci riguarda e WWF, «che i tempi siano rispettati e che la stringente azione positiva del Ministero porti finalmente a una bonifica attesa ormai da troppo anni».



Soddisfatto anche il Forum H2O per la compattezza degli enti davanti alle proposte che giudicava dilatorie di Edison ed auspica di recuperare il tempo perduto.