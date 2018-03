Distretto sanitario: si tagliano i servizi ma Paolucci aveva promesso potenziamento

SAN SALVO. Dal prossimo mese di gennaio il Distretto sanitario di base di San Salvo non garantirà più al sabato il servizio di prenotazione (Cup) e la possibilità dei prelievi per gli esami del sangue.

Magari per qualcuno sarà pure poca roba ma si tratta comunque di un ridimensionamento e di sostanziali tagli di servizi e non certo di un potenziamento.

il tutto si inserisce nell’ambito del programma di «riordino» della sanità varato anni fa e che pian piano produce i suoi effetti.

Nei mesi scorsi abbiamo già assistito al ridimensionamento dei servizi degli ospedali minori come quello di Atessa.

Ne dà notizia il sindaco Tiziana Magnacca che attacca ancora una volta la regione e l’assessore Silvio Paolucci.

«Che dire? Tutto come previsto. Il Dsb non solo non viene potenziato, si perdono persino i servizi sino ad ora garantiti seppur a singhiozzo. Il tutto avviene al netto delle assicurazioni che invece erano state fornite dall’assessore regionale Paolucci – aggiunge il sindaco – a cui ora chiediamo di dare conto ai cittadini di come intende gestire il Distretto sanitario di San Salvo. Ci saremmo aspettati, cosa che non è accaduta, che fossero potenziate le attività e le specializzazioni di una struttura di riferimento per il territorio del Vastese e del vicino Molise. Invece così non è stato».

In effetti Paolucci a maggio 2015 diceva «il Distretto sanitario di base di San Salvo non solo non verrà penalizzato ma, al contrario, sarà potenziato. L'incremento dei servizi inizierà dal Cup, il centro unico prenotazioni: tra 15, 20 giorni daremo delle risposte a questo problema. Ho potuto verificare come il servizio ora sia del tutto insufficiente, c'è una gestione inadeguata non all'altezza di una città come San Salvo».

Il sindaco di San Salvo chiede allora di conoscere le ragioni di questa progressiva chiusura del Dsb «per quella che appare una manifesta incapacità politica di gestire e programmare la sanità nel Vastese, per una sciagurata visione del diritto alla salute di una buona parte di cittadini che vivono in questo territorio ai confini, rispetto alla migliore offerta di sanità garantita nell’area metropolitana di Chieti e Pescara».