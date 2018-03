Pescara, si ipotizza nuovo aumento della Tari: +5% per le famiglie e +7% ai commercianti

PESCARA. Il Comune di Pescara avrebbe intenzione di portare in Consiglio Comunale un provvedimento in materia di Tari che prevede ulteriori aumenti alle tariffe.



Il rischio è quello di un’autentica stangata non di pochi spiccioli, ma un’impennata del 5 per cento della tariffa per le famiglie, ossia le utenze domestiche, e del 7 per cento (ma anche oltre) per le attività commerciali, ovvero le utenze non domestiche. Un aumento, peraltro, cui non corrisponderà un miglioramento dell’attuale servizio: secondo l’assessore al ramo Marchegiani, l’aumento servirà per incrementare la quota della raccolta differenziata.



«Se ciò corrispondesse al vero chiediamo al sindaco un immediato dietrofront su un provvedimento che va a penalizzare ulteriormente le piccole imprese del commercio, del turismo e dei servizi in un momento di grande difficoltà legato alla riduzione dei consumi», contesta Confcommercio.

E anche Forza Italia alza la voce. «Pensare di sottoporre i pescaresi a un nuovo salasso è semplicemente assurdo, oltre che a essere una scelta politicamente suicida – ha sottolineato il capogruppo Antonelli -, ed è ingiustificato se pensiamo al servizio attualmente reso ai cittadini: basta fare due passi e ci troviamo davanti a una città oggettivamente sporca, manca lo spazzamento delle strade, manca il lavaggio dei cassonetti, manca la vigilanza per prevenire le discariche abusive, manca tutta quell’organizzazione messa in piedi tra il 2009 e il 2014 che il sindaco Alessandrini ha incredibilmente smantellato in pochi mesi».





AUMENTI SUPERIORI AL 7%

Ma ci sarà anche chi subirà aumenti superiori al 7 per cento, ha analizzato Forza Italia, come gli alberghi dotati di ristorante interno, che pagheranno +10,03 per cento rispetto all’attuale tariffa; +8,26 per cento le case di riposo; +8,12 per cento gli stabilimenti balneari; +8,55 per cento i locali di intrattenimento musicale serale; +7,95 per cento gli ipermercati misti.

Al tempo stesso manca la lotta all’evasione: secondo i dati, mancano all’appello circa 22milioni di euro di Tari non pagata dai pescaresi.

«Nel Piano finanziario del sindaco Alessandrini», denuncia Antonelli, «non troviamo alcun impegno formale per contrastare l’evasione affinchè paghino tutti per pagare tutti di meno. Questo accade perché sono due anni che il dirigente comunale del settore avrebbe dovuto relazionare al Consiglio comunale in merito alla riorganizzazione del servizio, richiesta esplicitamente proprio dal Consiglio comunale che aveva anche suggerito la costituzione di una società pubblica ad hoc dedicata al contrasto all’evasione. Ovviamente questo non è mai avvenuto, molto più semplicemente l’evasione sale e salgono pure le tasse a carico sempre degli stessi contribuenti».