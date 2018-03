L’Aquila. Terremoto di magnitudo 2.9 ad Assergi

L' AQUILA. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 e' stata avvertita nella zona dell'Aquilano in serata alle 23:22 secondo le registrazioni dell'Ingv.

Secondo l'istituto, che ha dato conto della forza del scossa, l'epicentro e' stato localizzato ad ovest del capoluogo, nella frazione di Assergi, a circa nove chilometri di profondità.

Non si registrano danni a persone o cose.

La gente, peraltro, benche' spaventata, a causa delle temperature molto fredde non e' scesa in strada, anche se la scossa testimonia che la zona non e' ancora uscita dall'incubo del terremoto.

Sui social moltissime le testimonianze di persone in preda alla paura.

Altre scosse con epicentro molto vicino erano state avvertite appena il giorno prima coinvolgendo gran parte dei comuni che sono stati scossi dai terremoti dello sciame di agosto 2016.

Sempre ieri diverse scosse hanno interessato la zona del Messinese (con picchi di 3.3 di magnituto) ma anche il Garagano (2.1), Norcia e la Calabria.